1,5 millió embert érint a MOHU bejelentése, erre oda kell figyelni

A MOHU az idei évtől kéthetente házhoz menően gyűjti a szelektív hulladékot minden olyan, 5000 főnél népesebb magyarországi településen, ahol mostanáig havi egy alkalommal ürítették a szelektív csomagolási hulladékot tartalmazó kukákat. Az új rendszer célja, hogy növelje a hulladékgyűjtés hatékonyságát, ezzel is pozitív hatást gyakorolva a fenntarthatóságra. Az 5000 fő alatti településeken továbbra is a megszokott gyakoriság szerint zajlik a hulladék begyűjtése – ad tájékoztatást közleményében a vállalat. A járatsűrítés során a MOHU új kukákat is biztosít, az érintett településekből 15-nek már kiosztotta ezeket.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

A MOHU adatai szerint az érintett településeken, ahol a szelektíven gyűjtött papír-, műanyag- és fémhulladékot jelenleg havonta egyszer szállítják el házhoz menően, az átlagosan 1 főre jutó szelektív hulladék mennyisége jelentősen elmarad azon települések átlagától, ahol kétheti rendszerességgel ürítik az edényeket.

Száz feletti azon települések száma, ahol már jelenleg is kéthetente ürítik a szelektív edényeket, az egy főre vetített mutatószám pedig nagyságrendekkel magasabb értéket jelez.

Az említett változtatás következtében

akár több ezer tonnával is csökkenhet az évente begyűjtött vegyes hulladékban megjelenő hasznosítható hulladékok mennyisége az érintett településeken, ami jelentős előrelépést jelentene a fenntartható hulladékgazdálkodásban, illetve hozzájárulhat az újrahasznosítási célszámok eléréséhez is.

A vállalat tervei között szerepel mindemellett a kerti zöldhulladék begyűjtésének a sűrítése is. Adataik alapján a gyakori szállítással magasabb mennyiség is begyűjthető. A MOHU folyamatosan javítja a hatékonyságot és szükség esetén bővíti az eszköz- és flottahálózatának kapacitását, hogy a jövőben országos szinten növelhesse a begyűjtések gyakoriságát, ezzel szintén több ezer tonnával eltérítve a hulladékot a lerakástól, a zöldhulladék tekintetében is.