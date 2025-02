Kiderült, mire jó még a munkáshitel

Akár önerőként is felhasználható a munkáshitel lakásvásárlásnál a jegybank iránymutatása szerint. Ez tovább növelheti a kamatmentes hitel iránti, eddig is jelentős érdeklődést. A hitel önerőként való felhasználásának főbb szabályait pénzügyi elemzők mutatják be.

Óriási az érdeklődés az idén év elején kormányzati döntés nyomán bevezetett munkáshitel iránt, az elsősorban a fiatal felnőttek életkezdését vagy vállalkozásának indítását támogató lehetőség eddig a Budapesten, illetve a keleti országrészben élők számára a legvonzóbb. Az akár 4 millió forint kamatmentes kölcsönt a Kulturális és Innovációs Minisztérium legutóbbi közlése alapján mostanáig több mint 6000-en igényelték, és közel 2000 fiatalnak folyósították már az összeget. A Bankmonitor elemzésében egy potenciálisan sokakat érintő kérdés lehetséges megoldását mutatja be: azt, hogy a kamatmentes munkáshitel felhasználható-e önerőként, és ha igen, hogyan. A válasz a Magyar Nemzeti Bank (MNB) állásfoglalásában rejlik, ezek alapján a jegybank a Babavárónál megismert szabályokat várja el a munkáshitel esetében is. Ez az MNB a lakáscélú jelzáloghitelek mellé elvárt önerőről szóló vezetői körlevél frissítéséből derül ki. Már leszabályozták azt is, hogy milyen mértékben fogadható el önerőként a munkáshitel egy lakáscélú jelzáloghite mellé. Mely esetben szükséges feltétlenül vizsgálni a fenti kérdést? Ha a lakáshitel bírálatát megelőző 90 napon belül munkáshitelre szerződést kötött az érdeklődő.

Ha a lakáshitel jóváhagyását követő 20 napon belül munkáshitelt igényelne az érdeklődő. Ezen esetekben a munkáshitel nem lehet teljes egészében egy lakáshitel mellé önerő. Az MNB elvárása ugyanis az ebben az esetben, hogy a hitelfedezeti ráta vizsgálatot úgy végezzék el a jelzáloghitelnél, hogy a Munkáshitel 25 százalékát hozzáadják a jelzálogkölcsön összegéhez. Vagyis a munkáshitel 75 százaléka önerőnek minősülhet, míg 25 százaléka ingatlant terhelő kölcsönnek tekinthető. (Ez a szabály egyébként megegyezik a Babaváró hitelnél már megismert előírásokkal.)

Fotó: Shutterstock Természetesen a fenti példában bemutatott számítás akkor teljesülhet, ha az igénylő megfelel az adott támogatások feltételeinek, illetve jövedelme is elbírja a kölcsönök törlesztőrészleteit. A munkáshitel tehát (ahogyan a Babaváró támogatás) akár 100 százalékban is önerő lehet, amennyiben a kölcsön felvétele és a lakáshitel igénylése között több mint 90 nap telik el – írja elemzésében a portál.

