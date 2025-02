Bemutatjuk a NAV új szolgáltatását, kínzó kérdésre kaphatunk választ

A NAV Ügyfélportálon (ÜPO) gyorsan és egyszerűen érhetők el a foglalkoztatási adatok. Mindössze néhány kattintással ellenőrizheti bárki aktuális jogviszonyadatait, hogy bejelentették-e, hány órában, és mióta él a jogviszonya, illetve a korábbi, már lezárt foglalkoztatások is listázhatók. A könyvelőknek is hasznos lehet a szolgáltatás, hiszen az ÜPO-n azonnal le tudják kérdezni ügyfeleik foglalkoztatási paramétereit. A NAV egy kisfilmmel is segít, amely bemutatja, milyen egyszerű a szolgáltatás használata.

A ÜPO Foglalkoztatással kapcsolatos bejelentések menüpontjában azok az adatok ellenőrizhetők, amelyeket a foglalkoztatók korábban a NAV-hoz bejelentettek. A felület alapértelmezetten a nyitott jogviszonyadatokat jeleníti meg, de az eredmények szűrhetők a lezárt jogviszonyokra is. Az eredmények több szempont alapján is rendszerezhetők: akár konkrét foglalkoztató vagy épp foglalkoztatott szerint is. A lekérdezés eredménye XLSX-, PDF- vagy hitelesített PDF-formátumban, azaz a NAV szervezeti aláírásával ellátott fájlként is letölthető, ami lehetővé teszi a jogviszony-igazoláshoz között elektronikus ügyintézést - derül ki a NAV tájékoztatójából. A felület rendkívül egyszerű, de a NAV még egy kisfilmet is közzétett a honlapján, amely pontról pontra bemutatja a foglalkoztatási lekérdező használatát. Az ÜPO-n egyébként ellenőrizhetők, módosíthatók az adózási adatok, lekérdezhető az adószámla, a járulékadatok, igényelhető keresetkimutatás, megnézhetők a NAV-nak beküldött elektronikus űrlapok, bevallások, illetve a NAV által kézbesített és a tárhelyen átvett dokumentumok, és áttekinthetők a képviseletre vonatkozó adatok is. Az ÜPO-ról újabb azonosítási műveletek nélkül közvetlenül át lehet navigálni a NAV egyéb ügyintézési portáljaira, például az ONYA-ra, eSZJA-ra, illetve közvetlen átirányítással bankkártyás vagy házibankos befizetés is indítható, megbízási csomagok is összeállíthatók.

