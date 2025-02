Olyat tett egy magyarországi étterem, amit korábban egyik sem

A hivatal nem is mérlegelheti az üzlet bezárását akkor, ha a vállalkozó három éven belül másodszor „felejt el” nyugtát adni, másodszor is igazolatlan árut forgalmaz, vagy másodszor is feketén foglalkoztatja dolgozóját; ilyenkor kötelező az üzletzárásról határozatot hozni.