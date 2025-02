Nemzeti tragédiába torkollhat egy egzotikus országban a popcorn adózása

Az indiai pénzügyminisztériumnak, illetve az adóhatóságnak kellett rendet tennie a popcorn adózása körül, pontosabban megpróbálnia azt, amiből még nem következik, hogy sikerült is. A pattogatott kukorica adózása körül ugyanis a közelmúltban éles vita robbant ki, aminek alighanem az is az oka, hogy a 2017-től érvényes egyes adózási szabályok az egyszerűsítés szándéka helyett inkább csak bonyolultabbá, átláthatatlanná tették egyes árucikkek és szolgáltatások adózását. Erre épültek most rá a nemrég hatálya léptetett popcorn adózási szabályok.

A mostani adózási káosz előzménye, hogy 2017. július 1-től a javak és a szolgáltatások tekintetében új bontásban hatályba léptették az alábbi adókulcsokat, a rendszer bevezetése elvileg az egyszerűsítését szolgálta:

28 százalékos kulccsal adóznak a luxusholmik: ebbe a körbe sorolnak egyes tartós fogyasztási javakat is, mint az autók, de ebben a kategóriában bukkan fel a csokoládé is

az elektronikai termékek, a feldolgozott élelmiszerek, illetve a lakosság részére nyújtott legtöbb szolgáltatás 18 százalékkal adózik

12 százalék adókulcs terheli a ruhák, az édességek, illetve a mobiltelefonok megvásárlását

5 százalék kulccsal kell számolni néhány élelmiszernél, például a kávénál, a főzőolajoknál, illetve a gyógyszereknél is

a könyvek, valamint az élelmezés szempontjából legalapvetőbbnek sorolt élelmiszerek, mint a kenyérfélék, zöldségek 0 százalékos kulccsal adóznak.

Eddig nem is lenne gond. A problémák azzal kezdődnek, hogy az adóhatóság szerint háromféle módon is adózhat a pattogatott kukorica, mely bontást azért léptettek életbe, hogy egységesítsék az addig államonként eltérő adózási struktúráját a popcornnak. Ezek a módok a Reuters összesítésében a következők:

A nem előre csomagolt, azaz "kimérős", fogyasztásra kész sós vagy fűszeres ízesítésű popcorn adója 5 százalék.

Az előrecsomagolt, márkázott popcorn sós vagy fűszeres ízesítéssel 12 százalékos kulccsal adózik.

Az édes, karamellizált popcorn édességként kezelve 18 százalékos kulccsal adózik.

Az igazán komoly bonyodalmak abból származnak, ha ezek a kategóriák egymást átfedik – derül ki a Wall Street Journal riportjából, mely címében "nemzeti tragédiaként" aposztrofálja a helyzetet. Például ha a kimérős popcornra az utcai árus nem sót vagy fűszert, hanem karamellizált cukrot tesz és úgy kívánja a vevőknek, azzal a termék már nem sós, és nem adózhat 5 százalékkal – az alkalmazandó kulcs 18 százalék. A helyzetet azonban bonyolítja, ha a terméket be is csomagolja. Bonyodalmat szül az is, hogy ha a rágcsálnivaló adója nem a fentiek szerint alakul, ha például moziban adják, mert akkor a mozijegy adókulcs szerint adózik.