Már elérhetők az első új otthonfelújítási hitelek rendkívül kedvező kamatokkal

Idén januártól él az új otthonfelújítási támogatás a gyermeket nevelők számára. A 3 milliós vissza nem térítendő állami támogatást és 6 milliós kedvezményes hitelt 2887 kistelepülésen lévő lakóingatlan korszerűsítésére lehet felvenni. A 2021-2022-es, akkor még az egész országban elérhető első programhoz hasonlóan a vissza nem térítendő támogatás mértéke az igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb 3 millió forint, amiből a munkadíj és anyagköltség 50-50 százalékos arányban számolható el a jogszabályban meghatározott felújítási munkálatokhoz.

Kedvezményes kölcsönből lehet felújítani

Az állami támogatáshoz csak a munkálatok elvégzése után, a számlák bemutatásával juthatnak hozzá a gyerekes jogosultak, ezért nagyon sok igénylőnek szüksége lesz ennek a pénznek a megelőlegezéséhez és esetleg a másik 50 százalékhoz a kedvezményes hitelre.

Február 1-től az OTP Bank és a K&H Bank is közzétette a vidéki otthonfelújítási hitel kondícióit.

Ezek szerint az OTP 7,65 százalékos induló ügyleti kamattal nyújtja ezt a kölcsönt, amiből az adósoknak 4,65 százalékot kell megfizetni, ugyanis az állami kamattámogatás mértéke fix 3 százalék. (A K&H-nál 7,66 és 4,66 a kamat.)

Ez az első otthonfelújítási programban még nem így működött, akkor a 3 százalék az a fix kamat volt, amit az ügyfelek fizettek, és erre jött az a kamattámogatást, amit a bank az államtól kapott. A CSOK Plusz hitel esetében most is így van, annak is éppen 7,65 százalékos az induló ügyleti kamata februártól, de abból fix 3 százalékot kell csak a családosoknak megfizetni.

Változhat a törlesztőrészlet a futamidő alatt

A jogszabály maximalizálja a banki hitel ügyleti kamatát, amit az államkötvényhozamokhoz köt.

Az ügyleti kamat az 5 éves állampapírhozam 110 százaléka + 1 százalékpont lehet, a maximum 3 százalékos kamattámogatás 10 évre jár.

Az igénylők hitelköltsége valamivel magasabb, mint a kamat, az OTP 5,2 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (THM) kínálja a kedvezményes kölcsönt, míg a K&H 5,3 százalékossal. Az OTP példaszámítása alapján a 6 milliós hitelnek így 62.806 ezer forint a havi törlesztőrészlete, a THM-be beszámított 114.580 forint díj és költség mellett.