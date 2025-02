Videón mutatjuk, hogyan működik az új magyar fizetési rendszer

Az Innopay Zrt. képviselői: Kötél Zsuzsanna, Sárközi Zoltán, Katona István, Homlok Tamás

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Kik és miért csinálták a qvik-et?

A qviket az Innopay Zrt. hozta létre. A vállalat az MNB által közzétett jogszabályi elvárásoknak megfelelve alkotta meg ezt az új fizetési rendszert, mely teljes egészében magyar fejlesztés. Az Innopay Zrt. részére a magyar pénzügyi szolgáltatók és bankok közötti banki átutalási rendszert, alapvető pénzügyi infrastruktúrát működtető GIRO Zrt. szervezte ki a feladatot, de annak jellegéből adódóan a fejlesztés mindvégig szoros együttműködésben zajlott a GIRO-val és az MNB-vel. Az Innopay-re ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint a GIRO-ra. A cél az volt, hogy egy olyan, az AFR-re épülő fizetési rendszer jöjjön létre, mely gyors (azonnali), s amely ráadásul technikai szempontból a közvetlen bankkártya használatra épülő fizetési mód megoldásait kikerülve tesz lehetővé biztonságos fizetést. Ez pedig - mint Katona István felhívta rá a figyelmet - minden, csak nem utolsó szempont az online visszaélések és a bankkártyacsalások korában.

Miért jó, hogy elkészült a qvik?

Végső soron azért, mert előbb-utóbb közvetlenül, de legalábbis mérhetően, illetve modellezhetően jó a gazdaság egészének. Nézzük meg először ezt a hétköznapokra tekintve!

Bár Magyarországon még mindig jelentős a készpénzhasználat aránya a mindennapi fizetésekben, elsősorban a fiatalabb generációk tagjai számára a kézben tartott bankjegyek már közel sem jelentik a megszokottság élményét. A biztonságos és kényelmes digitális fizetési megoldást keresők pedig pontosan ezen jellemzők alapján fogják kiválasztani azt, hogyan fizetik ki a webáruházakban vásárolt árult, később pedig ugyanezt keresik majd a fizikai boltokban történő vásárlásnál.

A bankkártyák uralma persze megdönthetetlennek látszik - Magyarországon is 35 éve tart -, de nem feltétlenül örökre szól.

Az Innopay képviselői szerint az AFR jelentősége egyre inkább növekszik (erre példa az is, hogy például a hazai pénzforgalmi szolgáltatóknak is kötelező 2027 januárjától az azonnali euroátadások fogadása), és ebben a folyamatban a bankkártyák ugyan nem fognak eltűnni, de a hozzájuk kapcsolt kényelemet és gyorsaságot már más rendszerekkel is lehet majd biztosítani – akár olyanokkal is, melyekhez nem kellenek a bankkártyákat kibocsátó társaságok.