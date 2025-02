Sétát tehettünk az épületben, ahol kritikus nemzetgazdasági infrastruktúrák is üzemelnek - galéria

A Magyar Nemzeti Bank székházának műemléki épülete Budapesten a Szabadság téren idén már 120 éves: 1905-ben adták át, nem sokkal később pedig az 1924-ben megalakult magyar központi bank székháza lett. Az állami pénzügyi csúcsintézmény működésének közel száz éve, megszakítás nélkül biztosít helyszínt, ám az Alpár Ignác tervezte épület fennállása óta komolyabb átalakításon, korszerűsítésen nem esett át, gépészeti szempontból pedig jelentősen leromlott. A jegybank vezetése 2021-ben indította el az épület felújításának grandiózus projektjét, úgy, hogy az egyaránt megfeleljen a legszigorúbb műemlékvédelmi, fenntarthatósági, valamint az intézményi szerepkörrel összefüggő pénzügyi edukációs szempontoknak is. Az 54 milliárd forintos büdzséből végrehajtott felújítás befejeződött, az épületbejáráson készült fotók révén pedig meg is tudjuk mutatni, hogyan újult meg az MNB székháza – talán mondani sem kell, de a kételkedők kedvéért hozzátesszük, hogy régi méltóságát megőrizve.

A Magyar Nemzeti Bank székháza a Szabadság téren külső és belső felújítása után, 2025. február 17-én

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Száz éve szolgál, nem lehetett magára hagyni

Nehéz lenne vitatkozni azzal, hogy a műemléki székházépületnek szüksége volt az átfogó megújulásra. Bár külső megjelenésében lényegében változatlan maradt átadása óta, a második világháborút követő időszakban az épület eredeti értékét jelentősen rontó, műemléki minőségét csorbító beavatkozások történtek belső terein, ezek sajnálatosan hosszú krónikájából itt olvasható ízelítő. Komolyabb felújításon az épület soha nem esett át, fejlesztése mindig csak az adott kor technológiai lehetőségeihez igazítottan, lehatároltan történt meg.

Napjainkra az épület szó szerint és képletesen szólva is eljutott teljesítőképessége határához, de legalábbis fordulópontjához.

Másképpen fogalmazva: az épületen látszódtak első száz évének nyomai, gépészete elavulttá, és üzembiztonsági szempontból az állapotfenntartások ellenére is folyamatosan romlóvá vált. Ez nem pusztán annyit jelent, hogy az épület sem energetikai, sem üzemeltetési szempontból nem felelt meg a kor elvárásainak, hanem azt, hogy felújítás nélkül néhány év múlva akár funkcióinak ellátására is alkalmatlanná vált volna. Ezt pedig nagyon komolyan kell venni, mert bár technikailag a magyar jegybank szervezetként képes máshol is a működésre – ezt igazolja a felújítási időszak, melyben az intézmény a Krisztina körút 55. szám alatt látta el törvényi feladatait –, a modern szemléletet és a tradíciókat egyaránt megjelenítő funkcióellátás, az értékteremtés megkövetel egy korszerű, nem mellesleg zöld, azaz a korábbinál jóval kisebb karbonlábnyomú épületet.