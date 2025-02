A sorozatos földrengések miatt veszélybe került a görög turizmus 2025-ös éve

Ahogy az Origo is beszámolt róla, földrengések sorozata rázta meg a görögországi szigetvilágot és rengetegen hagyták el a térséget. Írtunk róla, hogy Szantorinit erős, 5,3-as erősségű földrengés sújtotta, amely a legerősebb szeizmikus aktivitás volt a közelmúltban. A sziget számos részén földcsuszamlások történtek a rengések gyakorisága és intenzitása miatt, a szakértők nem zárták ki, hogy súlyos földrengés is bekövetkezhet. Március 3-ig rendkívüli állapot van érvényben.

A szakemberek földcsuszamlás-utáni ellenőrzéseket végeznek

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2025 Anadolu

Szantorini turizmusa nehéz év elé néz, miután január óta több ezer földrengés rázta meg a szigetet.

Bár még az emberek nem törölték tömegesen a foglalásaikat, az elmúlt napokban érezhető visszaesés volt a szálláshelyek iránti keresletben. Egy luxushajó már el is kerülte Szantorinit. A sziget vendéglátóipara nemcsak a turisták elmaradásától tart, hanem attól is, hogy idén nem lesz elég szezonális munkás a nyári csúcsidőszakban.

A szakértők nagy erőkkel dolgoznak a turistaparadicsomban, hogy feltárják a rengések okát

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2025 Anadolu

A bizonytalanság miatt sokan inkább más görög szigeteken vállalnak munkát.

Közben a szállodák karbantartási és felújítási munkálatai is leálltak, mert a munkások biztonsági okokból elhagyták a területet. A görög kormány gyors intézkedésekkel próbálja kezelni a helyzetet, de a turizmusban dolgozók szerint hosszú távú befektetésekre is szükség lenne, például egy új kikötő építésére és a magánszállások biztonsági szabályozásának szigorítására. Szantorini a görög GDP 2,5%-át adja, így a sziget turizmusának megőrzése nemcsak a helyiek, hanem az egész ország érdeke is.

Veszélyben a turizmus idei éve Szantorinin

Fotó: Anadolu via AFP / 2024

A kormányfő is ellátogatott a szigetre, hangsúlyozva, hogy a sziget a görög turizmus ikonikus helyszíne, és minden lehetséges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák a sikeres 2025-ös szezont - írja a BBC.