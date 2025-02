Ingyenes szuperstrandot fejlesztenek a Balatonnál; mutatjuk, hol

Keresik a kivitelezőt

a siófoki Orgona utcai szabadstrand fejlesztésének második üteméhez, amelynek keretében az aktív kikapcsolódást keresők számára tornapálya, játszóterek és fitneszpark létesül, továbbá átfogó kertészeti felújítás is megvalósul.

A Magyar Építők a frissen megjelent közbeszerzési hirdetményre hivatkozva kiemeli, hogy a mozgás szerelmeseinek létesülő külön blokkban akár egy teljes edzést is el lehet majd végezni a vízparton, mivel guggoló, felsőtest erősítő, lehúzó, mellnyomó, lábtoló és fekvenyomó eszközt is elhelyeznek a területen.

Valamennyi korosztály használhatja majd a gumilap burkolatú tornapályát, valamint minivárat és rugós lépegetőket is építenek a strandra. A strandra a tereprendezés és a megfelelő burkolatok kialakítása után pingpong-asztalokat is elhelyeznek. Értékmegőrző szekrény is lesz, továbbá teleszkópos parkolóőrrel is fokozzák a biztonságérzetet.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock/belizar

A projekt fontos célja a strand átfogó kertészeti felújítása is, aminek során felújítják az elöregedett gyepfelületet, valamint rendezik az újonnan létesülő tornapálya, játszóeszközök és fitneszpark környezetét.

Mindeközben megőrzik a strand meglévő faállományát, az új eszközök beépítése után elvégzik az újrafüvesítést is mintegy 4200 négyzetméteren.

Tavaly nyáron zárult le a népszerű balatoni strand fejlesztésének első üteme, akkor pályázati forrásból megépítettek többek között egy 135 méteres parti sétányt, padokat helyeztek el és napelemes közvilágítási rendszert alakítottak ki.