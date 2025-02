Fiatalos szállodává alakítják át a legendás budapesti csokoládégyárat

1928-ban építette fel új gyárát és irodaházát a 19. század egyik legsikeresebb hazai vállalkozása, a Stühmer Csokoládégyár.

A Szentkirályi utca 8. szám alatti épület kőburkolatú homlokzata számos funkciót rejtett:

középső részén helyezte el a mintaboltot a magyar art deco híres építésze, Kende Ferenc, míg a szélső tengelyeken a gyárba és az igazgatói lakásba nyitott bejáratot. Az épület alsó szintjein a tervezők a Százszorszép desszertek kulcsmotívumát, a bécsi rózsakosarakat idézték meg, a főbejárat felett pedig a koronás középcímert helyezték el, alatta a Magyar Hiszekegy első sorával.

A Stühmer cég nevéhez fűződött többek között a Tibi csokoládémárka megalkotása, amelynek történetét ebben a cikkünkben mutattuk be. A Stühmer Csokoládégyár létrehozataláról pedig itt olvashat bővebben.

Az egykori Stühmer csokoládégyár homlokzata

Fotó: Magyar Építők

A Rákóczi úttól néhány lépésnyire álló gyár és székház telkén már 1868-ban cukorkaüzem és üzlet működött, amelyet később több alkalommal is bővítettek. 1996-ban irodaházzá alakították, és az épületegyüttes többévnyi szünet után most a franciaországi szállodalánchoz tartozó You Are Hungary Kft. megbízásából a D55 Építész Iroda Kft. tervei szerint alakulhat szállodává. A kivitelezést a Swietelsky Magyarország Kft. végzi, amely a szerkezetépítést 2023 októberében kezdte meg - emeli ki a projekttel kapcsolatban a Magyar Építők.

Összesen 94 szobát alakítanak ki az épületegyüttesben, amelyek között három szobában emelt fürdőt hoznak létre, vagyis a nappali terének nagyítása miatt az ágy a fürdőszoba alá kerülhet.

A You Are Hotel belső tereit a szállodalánc egy franciaországi egységéhez hasonlóan fiatalos kontraszt jellemzi majd: szolid pasztellszín-falak keretezik a hangsúlyosan fémszerkezetű, merész színekkel is kiemelt bútorokat, amelyek fémrácsát vagy épp csővázait atmoszférikus fények vonják egységbe.

A You Are Hotel belső nézete

Fotó: Magyar Építők

Kétszemélyes, valamint családi szobákon kívül apartmanokat is kialakítanak.

A pinceszintre többek között egy mozit és egy fitness termet helyeznek el.

A földszinten kap helyet a lobbi, a szállodai étteremrész, egy üvegezett reggeliztető zónával; az éttermi kiszolgáló rész az előkészítői konyhai területtel.