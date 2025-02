Szijjártó Péter: Von der Leyen gyalázatos teljesítménye vezetett idáig

Sérelmezte, hogy az elmúlt években az Európai Bizottság képtelen volt akár egyetlen beruházásvédelmi megállapodás megkötésére is, rendkívül lassan haladnak a szabadkereskedelmi egyezmények, ugyanis a brüsszeli testület olyan ügyeket kever bele a folyamatba, amelyeknek semmi közük nincs a gazdasági együttműködési kérdésekhez, például az LMBT-jogokat.

A fejlett nyugati technológiák és az olcsó keleti nyersanyagok kombinációjára épített korábbi gazdasági növekedési modell mára a múlté, és nem is lépett semmi a helyébe.

„Így fordulhat elő az, hogy a földgázért négyszer-ötször, a villamos energiáért kétszer-háromszor többet kell fizetniük az európai vállalatoknak, mint az amerikai vagy a kínai versenytársaknak”

– húzta alá.

Szijjártó Péter ezután súlyos hibának nevezte a gazdasági kérdések átpolitizálását és átideologizálását, ami azt eredményezte, hogy az EU elszigetelte magát a világgazdaság két legnagyobb szereplőjétől, az Egyesült Államoktól és Kínától.

„Most persze európai politikusok arról beszélnek, hogy az új amerikai elnök esetleg vámokat vezet be az Európai Unióval szemben, de két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Először is talán nem kellett volna sportot űzniük az európai politikusoknak abból, hogy minősíthetetlenül vádolták és kritizálták az Egyesült Államok új elnökét (…) Másrészt pedig azt is látni kell, hogy az Európát hátrányosan érintő amerikai intézkedéseket nem Donald Trump kezdte, hanem Joe Biden” – jegyezte meg.