Évente 1 millió forint többletet jelenthet Orbán Viktor bejelentése

Orbán Viktor miniszterelnök 26. évértékelőjén bejelentette, hogy Magyarországon elsőként a világon a négygyermekesek mellett a három, illetve a két gyermeket vállaló édesanyák is életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentességet kapnak. A háromgyermekesek szja-mentességét egy lépésben, 2025 októberétől, míg a kétgyermekesekét lépcsőzetesen, 2026 januárjától vezeti be a kormány (emellett a CSED és a GYED is adómentességet élvez majd a jövőben).

Képünk illusztráció

Fotó: MW/BAMA

Ezeknek az intézkedéseknek óriási hatásuk lesz a jövőben, főként azért, mert nagy létszámú csoportokat érnek el. Orbán Viktor bejelentése kapcsán Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa arról beszélt, hogy az ez év végétől fokozatosan bevezetésre kerülő intézkedés a kormány számításai szerint körülbelül egymillió nőt érint, nekik jelentősen nő a nettó keresetük.

A kormányfői bejelentések után elkészültek az első kalkulációk is arról, hogy különböző jövedelmi viszonyokat feltételezve, a családok jövedelme szempontjából milyen konkrét összegszerűségeket jelent majd hamarosan Orbán Viktor bejelentése az szja-mentességre jogosultak körének jelentős kiterjesztéséről.

A Bankmonitor szakértői úgy látják, az intézkedés

a családi adókedvezmények megduplázásával együtt érdemben növelné a háztatások jövedelmét, modellezésükben meg is mutatják, mennyire.

A példa kedvéért egy átlagos fizetéssel rendelkező feleséget és férjet vettek alapul. A család bruttó jövedelme a KSH adatai alapján 2024. I-III. negyedévében 1.268.180.forint volt. (A férj jövedelme bruttó 681.457 forint, míg a feleség bruttó fizetése 586.723 forint.)

A háromgyermekes család esetében összességében a családi adókedvezmény változása 99 ezer forint plusz jövedelmet, míg az anya szja-mentessége 88.008 forint extra bevételt eredményezne. (A Bankmonitornál azt feltételezték, hogy a két kedvezmény teljes egészében összekombinálható.) Emiatt a család bevétele mintegy 18,9 százalékkal emelkedne egy év alatt.

A kétgyermekes család esetében a bevételek 128.008 forinttal emelkedik összességében. (40 ezer forint a családi adókedvezmény és 88.008 forintot ér az, hogy a feleségnek nem kell személyi jövedelemadót fizetnie.) Ez 14,07 százalékos bevételemelkedést jelenthet.

Az egy gyermeket nevelő családok esetében 10 ezer forinttal emelkedik a bevétel a családi adókedvezmény változása miatt. Ez 1,16 százalék növekedést jelent.

A gyermektelen családok esetén a változásoknak nincs hatása.

Az összefoglaló táblázat: