Mikor éri meg egy tanfolyam? Így számolja ki, hogy megéri-e a befektetés

Manapság rengeteg tanfolyam és képzés érhető el, de érdemes gazdasági szemlélettel is tekinteni ezekre, hiszen a tudás megszerzése egyben befektetés is önmagunkért és jövőnkért. Több tényezőt mérlegelve állapíthatjuk meg, hogy vajon megéri-e egy tanfolyam az árát és hogy pénzügyi haszonnal is jár-e elvégzése. Mielőtt belevágunk egy új tanfolyamba, érdemes alaposan mérlegelni a költségeket és az előnyöket. Egy tudatos döntés komoly előrelépést jelenthet a karrierünkben, míg egy rosszul megválasztott tanfolyam akár kidobott pénz is lehet. Nézzük meg, hogyan lehet kiszámolni egy tanfolyam megtérülését!

A tanfolyam teljes költségének meghatározása

Sokan csak a képzés díját veszik figyelembe, pedig számos egyéb költség is felmerülhet. Ide tartoznak például a tananyagok és tankönyvek, a vizsgadíjak, ha nem online tanfolyamról van szó, akkor az esetleges utazási költségek, illetve az az idő, amit a tanulásra fordítunk a munka vagy más tevékenységek helyett. A tanfolyam időtartama is befolyásolja a végső költségeket, hiszen, ha több hónapon keresztül tanulunk, az akár munkaviszonyunk óraszámának csökkenését, részmunkaidős munkavégzését is eredményezheti. Egy hosszabb képzésnél érdemes megvizsgálni, hogy milyen anyagi tartalékokkal rendelkezünk és szükség van-e kiegészítő finanszírozásra, például részletfizetés vagy diákhitel formájában.

A várható jövedelemnövekedés és a megtérülési idő kiszámítása

Egy tanfolyam megtérülésének egyik legfontosabb tényezője az, hogy milyen jövedelemnövekedést hozhat. Ehhez érdemes megvizsgálni az adott szakmában elérhető átlagbéreket, a fizetések várható növekedését, az elhelyezkedési esélyeket és azt, hogy mekkora a kereslet a munkaerőpiacon”

– hívta fel a figyelmet Nagy László, a TanfolyamGuru marketing managere egy olyan szempontra, amelyet mindenképpen érdemes mérlegelni. Egyes szakmákban a tapasztalat növekedésével a fizetés is folyamatosan emelkedhet, így egy képzés hosszú távon még nagyobb anyagi előnyt jelenthet.

Nagy László tanácsa szerint a megtérülési idő kiszámolására használhatunk egy egyszerű képletet:

Megtérülési idő (hónapban) = Tanfolyam teljes költsége / Havi fizetésemelkedés.

Ha például egy programozói tanfolyam 300 000 forintba kerül, majd a megszerzett tudással havi 100 000 forinttal magasabb fizetést érhetünk el, akkor a tanfolyam mindössze három hónap alatt megtérülhet.

Ha például egy marketinges képzés ára 200 000 forint és elvégzésével havi 50 000 forinttal többet keresünk, akkor a megtérülési idő négy hónap lesz.

Ez alapján könnyen összehasonlíthatjuk a különböző tanfolyamokat, és kiválaszthatjuk a legjobbat. Ugyanakkor fontos azt is figyelembe venni, hogy a tanfolyam után milyen gyorsan tudunk elhelyezkedni, hiszen ha hosszú hónapokig munkát keresünk, az csökkentheti a befektetés rövid távú megtérülését.