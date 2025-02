Trükközni próbál a Shein és a Temu, miután Trump bezárta előttük a kiskapukat

A Temu már korábban arra törekedett, hogy amerikai raktárakban halmozzon fel készleteket a jól forgó termékekből – a kínai óriás egyébként Európában is hasonlót tervez –, míg a Shein már üzemeltet raktárakat Kaliforniában is New Jerseyben is. Valószínű, hogy a ruházati kereskedő ottani kapacitásait fogja bővíteni, illetve újabbak lekötését teszi meg.

Élesedhet a verseny az amerikai piacon

A kínai kereskedők számára óriási versenyelőnyt jelentett a piacvezető Amazonnal szemben a gyors, közvetlenül a címzetthez való szállítás, ami kompenzálta azt, hogy az árunak át kellett kelnie a tengereken. Ezt az előnyt – még ha magasabb költségért is – továbbra is megtarthatják akkor, ha helyben raktároznak. A Temu egyébként már eddig is kereste a megállapodási lehetőségeket arra, hogy a helyi eladóktól – tehát azoktól a kereskedőktől, akik az értékesítést helyben végzik, saját árukészlettel – indítva gyorsabb kiszállítási időt kínáljon vásárlóinak.

Ez azért fontos az online kereskedőknek, mert a kihegyezett versenyben sokszor a kiszállítási idő dönti el a vásárlónál, hogy nagyjából azonos ajánlatok közül melyiket válassza egy árucikk beszerzésére.

Az aznapi illetve a másnapi kiszállításban pedig az Amazon még mindig verhetetlen, a techóriás a 2024-es adatok szerint több mint 9 milliárd küldeményt kézbesített.

Érdemes megemlíteni, hogy nem a Trump-adminisztráció az egyetlen, amely a vámfegyver bevetésével kívánja letörni a Temu és a Shein egyesek szerint egészségtelen piachódítását. Miként megírtuk, néhány napja hasonló tartalmú döntés megfontolását javasolták az EU-ban is, ami – maradva a formánál – még nem a vámfegyver bevetését jelenti, de már az élesítés előkészítését.