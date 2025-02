Véget érhet a Temu és a Shein magyar diadalútja is, drágább lehet minden

Ha a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a Shein megszegte az uniós szabályokat, bírságot szabnak ki rá.

Lapunk beszámolt arról is, hogy a január 20-án hivatalba lépett amerikai elnök, Donald Trump is arról döntött nemrég, hogy – piacvédelmi okokból – vámot vet ki bizonyos, Kínából érkező árukra. A rendelet bezár egy jogi kiskaput, aminek ez esetben is főként a Shein és a Temu egyébként jelentős amerikai eladásaira lesz közvetlen hatása.