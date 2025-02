Nem látni a tojáskrízis végét, és már a bértyúkokból is hiány van

Komoly élelmezési és gazdasági válság alakult ki a tojás körül az Egyesült Államokban. Nem elég, hogy szalmonella miatt a közelmúltban jelentős készleteket kellett kivonni a forgalomból illetve visszahívni a vásárlóktól, a madárinfluenza terjedése az egész baromfitartó ágazatot sújtja, aminek egyik következménye a kereskedelmi szempontból elégtelen mennyiségű tojás.

A tojás hirtelen kritikus élelmiszerré vált az országban: miközben ára az agrárminisztérium adatai szerint 2024-ben 37 százalékkal nőtt, piaci értéke miatt már üzemszerű lopás célpontjává is vált.

Ráadásul az átlagolt darabonkénti ár mellett az egyes kiszerelésekben kapható tojásokért akár ennél is nagyobb arányban kell többet fizetni. Szintén amerikai kormányzati adatok szerint a 12 db-os kiszerelés átlagára idén januárra 4,95 dollárra emelkedett, ami csaknem duplája a tavalyi árnak. Egyes államokban ugyanakkor az ár ennél is magasabb lehet.

Képünk illusztráció

Fotó: Biosphoto via AFP/Marie Aymerez / Biosphoto

A helyzetből pedig egyelőre nem látni a kiutat. Az NBC friss előrejelzésekre hivatkozva arról így, hogy 2025-ben a tojás ára tovább, legalább 20 százalékos mértékben emelkedik. A Forbes pedig friss közlések alapján arról számol be, hogy decemberről idén januárra 15 százalék volt a tojásár növekedése.

A tojáshiány és a tojásárak emelkedése miatt mind a kereskedőknek, mind az éttermeknek drasztikus lépésekre kell magukat rászánniuk. Például az egyik jelentős kiskerekeskedelmi lánc, a Trader Joe's megerősítette az Associated Press- nek, hogy országos hálózatukon

napi egy tucatban korlátozzák a vásárlóként megvehető mennyiséget annak érdekében, hogy mindenkinek jusson belőle.

Hasonló döntést jelentett be a Costco, a Kroger, és a Whole Foods is. A Waffle House reggelizőhelyek mögötti vállalat pedig azt közölte, hogy tojásonként 0,5 dollár felárat vezetnek be "a tojásár drámai növekedése miatt." Egyes hírek szerint pedig a tojásokat már nem csak a kiskereskedelmi raktárakból, hanem az éttermekből is százasával lopják.

A tojáskrízis mögötti ok egyértelműen a 2022-ben kitört madárinfluenza-járvány, aminek következtében rengeteg tojóállatot kellett levágni. Csak decemberben legalább 18 millió baromfit kellett elpusztítani azért, hogy kordában lehessen tartani a járvány terjedését.