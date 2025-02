Erről az új magyar Lidl áruházról beszél mindenki

A Lidl Magyarország több mint 200 áruházból álló hálózata hamarosan újabb egységgel bővül:

február 20-án Fóton, a Keleti Márton út 7. szám alatt nyílik meg új üzletük.

Az üzlet reggel 7 órakor nyit ki, ettől az időponttól kezdve várja a vásárlókat.

Az újonnan nyíló üzletek sorában a fóti áruház már nem az első, amelynek megnyitására a Lidl külön akciókkal készül. Miként a vállalat honlapján látható, a február 20-án nyíló bolt számára külön akciós újságot állítottak össze, mely online formában ide kattintva lapozható. Az abban szereplő ajánlatok kizárólag a Keleti Márton út 7. szám alatti boltban lesznek érvényesek a feltüntetett információk szerint.

Képünk illusztráció

Fotó: Lidl

A vállalat nem csak Magyarországon erősíti jelenlétét. Ahogy az Origo több alkalommal megírta, például a brit piacon is igen jelentős szereplővé nőtte ki magát, és beszámoltunk arról is, hogy idén Bulgáriában 10 új üzletük megnyitásával számolnak a meglévő hálózatuk bővítésére. Ebből két egységük már meg is nyílt az országban.