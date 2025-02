30 napon belül teljes kapacitásra kapcsol a világ egyik legnagyobb olajfinomítója

Ahogy az Origo arról beszámolt, tavaly januárban megkezdte működését a nigériai Lagos városa mellett egész Afrika legnagyobb kőolaj-finomítója, a Dangote nevű létesítmény. A hatalmas, rengeteg pénzből fejlesztett finomító a kontinens egyik leggazdagabb üzletemberének, a nigériai származású Aliko Dangotének szinte személyes ügyévé vált, aki saját vagyonából is jelentős összegeket áldozott a megvalósításra.

A Lagos városa melletti óriási üzemről 2023 májusában - még építése alatt - készült felvétel

Fotó: AFP/Pius Utomi Ekpei / AFP/Pius Utomi Ekpei

Nigéria ugyanis a Föld kőolajban egyik leggazdagabb országa, ám az elégtelen finomítókapacitások miatt jelentős importra szorul kőolajipari termékekből, így üzemanyagból is.

A finomító megépítésével Dangote célja az volt, hogy csökkentse országa kitettségét a külföldi finomítókapacitásoktól.

A létesítmény újraírhatja Nigéria eddigi kőolajpiaci viszonyait, különösen akkor, ha – mint az Oilprice oldalán megjelent cikkből kiderül –, valóban teljes kapacitásra emelik fel a termelését március elejére.

Működésének tavaly januári megkezdése óta a finomító előállított már gázolajat, sugárhajtású gépek üzemanyagát, naftát (gyúlékony szénhidrogén), szeptembertől kezdődően pedig üzemanyagot is.

Az üzem ellátását korábban több körülmény nehezítette, a sajátos nigériai energiapiaci állapotokról az Origo is beszámolt. Ám most az üzem hetekre van attól, hogy teljes, 650 ezer hordós napi kapacitással üzemeljen.

A távlati tervek között szerepel, hogy Nigéria a finomított termékek kínálati piacán is jelentős szereplőként tűnjön fel a környező országok számára, sőt, a teljes termelőkapacitás elérésével akár az európai vásárlók számára is kínálhatnak majd versenyképes áron kőolajipari termékeket – tér ki rá az Africanews. Bár ellátási gondok adódhatnak a jövőben is, a robusztus létesítmény várhatóan az egész nigériai gazdaságban éreztetheti majd hatását, munkahelyeket teremtve, valamint az üzemanyagimport költségeit csökkentve.