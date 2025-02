Ha ilyenről hallgatta régen a zenét, és még megvan, ön gazdag ember

A 80-as és 90-es évek egyik legnagyobb technológiai újítása kétségkívül a walkman volt, amely forradalmasította a hordozható zenehallgatást. A Sony még a 70-es évek végén mutatta be a téglalap alakú kis szerkezetet, amely szabványos kazettákat játszott le.

Az ötlet egy diktafon fejlesztése során született meg, ám a japán gyártó kezdetben nem számított átütő sikerre – csupán néhány ezer eladott darabbal kalkuláltak.

Ehhez képest a walkman óriási népszerűségre tett szert világszerte, és hamar a fiatalok egyik legkedveltebb kiegészítője lett.

A hatalmas siker után más gyártók is piacra dobták saját verzióikat, a választék az olcsóbb modellektől a prémium kategóriás darabokig terjedt – írja a promotions.hu. Ennek ellenére a walkman kategória vitathatatlan királya végig a Sony maradt, amely közel 200 millió kazettás modellt gyártott, mielőtt a formátumot felváltották a modernebb technológiák – előbb a discman, majd az mp3-lejátszók.

Érdekesség, hogy a Sony még az mp3-korszakban is használta a "walkman" márkanevet, sokan emlékezhetnek a legendás nyomógombos Walkman telefonokra.

Bár a kazettás walkmaneket már 15 éve nem gyártják, a rajongók és gyűjtők körében továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek. Az első generációs, TPS-L2 típusú walkman például valódi kincsnek számít, az eBay-en akár 800.000 forintos áron is kínálnak egy-egy szép állapotban lévő példányt. Magyar hirdetési oldalakon is találkozni ritka modellekkel, amelyekért 100-150 ezer forintot is elkérnek, a minidisc-es változatok pedig még ennél is drágábbak – akár 250.000 forintot is megadnak értük a szenvedélyes gyűjtők.