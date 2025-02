Ott jártunk, ahol a világ vezető pilótáit képzik - fotók

Kikapcsoltak egy fontos eszközt a washingtoni katasztrófa előtt

Tóvári Attila szerint épp a napokban történt, súlyos és tragikus washingtoni légi katasztrófa mutatja, miért elengedhetetlen követni a protokollokat a légiközlekedés biztonsága érdekében. Tóvári Attila természetesen jelzi, hogy kommentárjával értelemszerűen nem közvetít és nem is közvetíthet semmilyen hivatalos állásfoglalást a baleset okairól vagy körülményeiről, ám annyit hallgatósága figyelmébe ajánl, hogy az utasszállítóval ütköző katonai gépen nem volt bekapcsolva a transzponder, ami miatt "láthatatlan" volt a másik repülőgép számára, ráadásul egy olyan légtérben tartózkodott, ahol nem is repülhetett volna. Az oktató szerint kormányzati gépeken Washington felett gyakran kikapcsolják a radar-jeladókat, különösen akkor, ha valamelyiken az elnök is ott ül, épp azért, hogy ellenséges erők ne azonosíthassák a helyzetét az őt szállító repülőgép segítségével. Ez a katonai-kormányzati gyakorlat most azonban Tóvári szerint visszájára sülhetett el.