Újjászületik a zsámbéki romtemplom – megkezdődhet a grandiózus fejlesztés

A Magyar Építők beszámolója szerint Zsámbék Város Önkormányzata még 2023 tavaszán írt ki pályázatot az Öregtemplom és környezetének megújítására, amelyre összesen 22 pályamű érkezett. A zsűri döntése alapján a KÖZTI Zrt. nyerte el az első helyezést, majd a sikeres közbeszerzési eljárást követően a cég 1,1 milliárd forintos megbízást kapott a tervezési munkálatok elvégzésére.

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme, hogy a premontrei rend szerzetesei visszaköltözhetnek a templom közvetlen közelébe.

A tervezési program tartalmazza egy új rendház kialakítását is, amelyet az egykori kolostor romjai felett vagy azokkal szoros kapcsolatban építenének fel – akár a régi kövek felhasználásával. Az épületben szerzetesi szobák, munkatermek és vendégszobák is helyet kapnak, valamint kialakítanak egy elzárt, klauzúrás területet is.

A beruházás a turizmus fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet.

A templom és kolostor eredeti funkciójának részleges visszaállítása mellett egy modern látogatóközpontot is létrehoznak, amely interaktív és digitális eszközökkel mutatja be a premontrei rend és a zsámbéki templom történetét.

Emellett a látogatóközpontban helyezik el a kőtár anyagának egy részét, és kialakítanak egy 120-180 fős konferenciatermet is.

A fejlesztés várhatóan jelentős látogatószám-növekedést eredményez majd: az előzetes becslések szerint évente mintegy 60 ezer érdeklődőt vonzhat a megújult Zsámbéki Öregtemplom és környezete.