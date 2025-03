Gyógyszerek, Fabergé-tojás és pénzjegyek is érkeztek légi úton Magyarországra

A légi szállítás a leggyorsabb szállítási mód, és amikor a cél az, hogy minél hamarabb célba érjen a termék vagy az áru, akkor az egyik legköltséghatékonyabb megoldás is – áll az Airmax Cargo Budapest Zrt. közleményében.

Kis- és középvállalatok is igénylik a légi áruszállítást

„Ha valahol gyártási késedelem van, az akár sorleállást is okozhat. Ha nem érkezik meg időben az alapanyag, az sokkal nagyobb költséggel jár, mint a légi szállítás díja. Különösen azoknál a cégeknél, amelyek olyan modell alapján működnek, mely szerint mindennek rendelkezésre kell állnia a megfelelő időben” – mondja Majoros Ferenc, a vállalat légi import vezetője. A szakember arról is beszélt, hogy karácsony előtt – például gyakran a divattermékek esetében – nemzetközi szinten minden évben előfordulnak logisztikai zavarok, ha a vasúti vagy tengeri úton torlódások keletkeznek.

A szuezi válság, kapacitáshiány, kikötői sztrájk, vasúti problémák mind-mind okozhatnak logisztikai problémákat, melyekre megoldást jelent a légi szállítás.

Így gyakran kis-, középvállalkozások és multinacionális cégek is élnek ezzel a lehetőséggel.

Légi úton érkezett csomag a vállalat felvételén

Fotó: Airmax Cargo Budapest

Kínából érkezik a legtöbb csomag

Az Airmax Cargo Budapest Zrt. statisztikái szerint az importált áru 80-90 százaléka Ázsiából, azon belül is Kínából érkezik, és az előrejelzésük szerint ez még sokáig így is lesz. Innen autóipari termékek, elektronikai eszközök és alkatrészek érkeznek leggyakrabban. Bár kisebb mértékű, de jelentős az indiai gyógyszeripari termékek importja, valamint az amerikai kontinensről érkező küldemények is számottevőek. Azok a cégek, melyek az importárura számítanak, tisztában vannak vele, hogy a repülő landolása után még számolni kell egy bizonyos várakozási idővel, mire kézhez kapják a várt árut.

„Például az importáru esetén, miután a repülőtéri földi kiszolgáló személyzet elhelyezte az árut a raktárukban – erre 10-12 óra áll rendelkezésükre – bejelentést tesznek a NAV-nál, majd értesítést kapunk, hogy az áru átvehető. Az esetek többségében mi hozzuk el a saját vecsési raktárunkba, és a vámeljárás befejezését követően innen szállítjuk tovább az ügyfélnek” – részletezte a folyamatot Majoros Ferenc. A hazai cégek nem csak import-, hanem exporttevékenységre is igénybe veszik a légi szállítást.