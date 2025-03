Árzuhanáshoz vezetett az árrésstop – ennyibe kerül a vaj, a tejföl, a liszt és az étolaj a magyar boltokban

A prémium kategóriás vajak és margarinok estében a Lurpak dán vajat érdemes kiemelni, amelyet a hétvégén még 1769 forinttól felfelé árazták, hétfőn azonban a SPAR-ban már 1029 forintba került, a Tescóban pedig 1139 forintba, tehát alsó hangon 600 forinttal lett olcsóbb.

A tojást esetében minimális árcsökkenés tapasztalható: a korábbi 75 forintos kezdőár helyett 69 forinttal indul,

több helyen pedig – például az Aldinál – ugyanannyiba, 899 forinba kerül a 10 darabos kiszerelésű, M-es méretű Goldland tojás.

Kevesebbe kerül a sertéshús, stagnál a csirkehús ára

A húsok tekintetében is alacsonyabb árakkal lehet találkozni. Például az 1 kilós kiszerelésű Húsfarm sertéscomb a Lidlben egy hete még 1799 forintba került, ez most 1739 forint. A sertéskaraj árában is történt korrekció: a Pennyben kapható Pick sertéskaraj 1699 forintos mostani ára 100 forinttal alacsonyabb a korábbinál. Az Aldiban a Húsmester sertéskaraj 2299 forint volt pár napja, most már 2049 forint.

Az Árfigyelő adatai alapján elmondható, hogy átlagosan 50–100 forinttal lett olcsóbb a sertéshús kilója.

Ez azonban kevésbé mondható el a csirkehúsokról. A Lidlben az 500 grammos Húsfarm csirkemell 1079 forintba kerül jelenleg, ami 110 forintos csökkenést jelent. Ezen kívül viszont a VG „kommandója” alig talált olyan üzletet, ahol jelentős különbség lett volna az árak között. Ez arra utal, hogy a kiskereskedelmi láncok lényegében ugyanannyiért árulják a csirkemellet, mint pár napja – állapítják meg.

Olcsóbb lett a liszt és a cukor is

Hasonló a helyzet a liszttel, ahol mind a rétes-, mind a finomliszt bekerült az árréstop által érintett termékek körébe. A VG kiemeli, hogy a saját márkás termékeket eleve 10 százalék alatti árréssel árulják az üzletláncok, a legtöbbnek pedig van saját márkás lisztje, tehát az árréstop az úgynevezett brandtermékeket érinti. Az viszont elgondolkodtató, hogy a nem-saját márkás termékeket miért árulják ilyen drágán a kiskereskedelmi üzletláncok.