Már az első nap érezhető az árrésstop kedvező hatása – mutatjuk, mennyivel több pénz maradhat a zsebünkben

Ahogy az várható volt a miniszterelnök bejelentése után, a kormány új akciótervének köszönhetően több pénz marad majd az emberek zsebében egy-egy bevásárlás után.

Nem hagyja annyiban a kormány az áremelkedéseket

– jelentette be Orbán Viktor a Facebook oldalán néhány napja.





A bejelentés szerint 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a tíz százalékot. Leegyszerűsítve a kormány nem engedi meg, hogy a boltosok túl nagy haszonkulccsal dolgozzanak, és ezzel megkeserítsék az emberek életét.

Ahogy a miniszterelnök fogalmazott:

a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásoktól, ezért intézkedéseket vezetnek be a kereskedelemben.

Orbán Viktor később, a ma életbe lépő árrésszabályozás bevezetését azzal indokolta, hogy számos olyan gazdasági történés volt, amelyek miatt az áraknak csökkenniük kellett volna, ugyanis ahogy az ukrán-orosz háború közeledik a béke felé, annak jelei megjelentek a gazdaságban.

Az árrés stop bevezetésének hatására ez most meg is történt, ezt alább számokkal is alátámasztjuk, előtte azonban ki kell emelni, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság már ma, vagyis az árrés stop első napján leszögezte, hogy azonnali ellenőrzéseket indítanak azért, hogy megakadályozzák az indokolatlan áremeléseket.

Az árrést, a saját márkás termékek arányát és a mennyiségi előírásokat is vizsgálni fogja a hatóság.

Az infláció megfékezéséért bevezetett kormányzati intézkedés kapcsán a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke, Rigó Csaba Balázs a Világgazdaságnak adott nyilatkozatában felidézte:

a versenyhatóság korábban tényekre alapozva bebizonyította, hogy volt idehaza profit hajtotta infláció, amikor az élelmiszer-kereskedelem egyes szereplői az indokolhatónál nagyobb mértékben emelték egyes alapvető élelmiszerek árrését.

Ahogy ez a már említett táblázatunkból is kiderül. Ebben tételesen leírtuk, hogy az egyes élelmiszerláncok mennyiért árultak egy adott élelmiszert pénteken, és mennyiért ma. Természetesen minden esetben ugyanazt a márkát, kiszerelést, és terméket vettük alapul.