Így nyomta le az árakat az árrésstop

Az, hogy – például – kedvenc tejfölünknél ténylegesen mennyi volt az árcsökkenés mértéke, nagyon sok tényező befolyásolja, és érdemes ekként figyelni árának alakulását, és akár az adott termékkörön belül összevetni más termékkel, azaz más tejföllel. Ilyen főbb tényezők:

mennyi volt az adott termékhez kapcsolódó beszerzési és eladási ár a rendelet előtt, azaz az árrés,

mekkora a termék kiszerelése,

milyen kategóriájú a termék (saját márkás vagy gyártói márkás),

melyik áruházláncnál vásároljuk.

Ezek a szempontok befolyásolják azt, hogy most mekkora összeget mutat az árcédula kedvenc tejfölünknél. Függően attól, melyik terméket részesítjük előnyben, lehet, hogy az ára most jelentősen kevesebb a múlt hetihez képest, de lehet, hogy alig változott, mert eleve alacsony árréssel kínálta eddig a bolt.

Ezen a ponton visszautalunk az NGM közlésére az általuk mért átlagos árcsökkenésre (16 százalék). Persze konkrét termékeknél sokkal konkrétabb látni annak hatását, Nagy Márton miniszter is tett közzé bejegyzést az intézkedés hatására bekövetkező áresésekről:

De azért, hogy átfogóbban, konkrét termékeknél is lássuk a változást, megmutatjuk az általuk közzétett összesítést is. Ebben a táblázatban konkrét termékeknél látható, hogy adataik alapján milyen mértékű volt az ármérséklődés arányában és összegszerűségében. Nagyon fontos, hogy ez az összesítés egységes kiszerelést alapul véve teszi könnyebbé az összevetését a régi és az új áraknak. Azaz a táblázatokban szereplő egységárak kilogrammra / literre vannak vonatkoztatva, függetlenül a megnevezett termék kiszerelésétől. Vagyis épp azt az összehasonlítási módszert alkalmazza, amit a vásárlók nagy része is a boltokban:

Fotó: NGM

Bizonyos, hogy a kormány folyamatosan figyelni fogja az árak alakulását, és ezen túlmenően azt is figyelemmel kíséri, hol vannak még az élelmiszer-kereskedelemben olyan pontok, ahol indokolatlan áremelkedés gyanítható. Erre utal, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a héten jelezte: