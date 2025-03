Elindult az árrésstop – itt vannak a fontos információk

A kijelölt termékkategóriákban az árrés nem emelkedhet az eddig alkalmazott (januári átlag) fölé, ahol pedig 10 százalék feletti az árrés, ott azt az alá kell csökkenteni.

Hangsúlyozták: a kormány nem tűri, hogy a kereskedelmi szereplők a családok és a nyugdíjasok kárára nyerészkedjenek, ezért minden szükséges lépést megtesz a megfizethető élelmiszerárak biztosítása érdekében. Emlékeztettek arra, hogy februárban az élelmiszeráremelés meghaladta a 7 százalékot, ami jelentős teher a magyar lakosság, különösen a családok és nyugdíjasok számára, elfogadhatatlan, sőt felháborító. Az önkéntes árcsökkentés nem bizonyult eredményesnek, ezért hétfőtől életbe lép a kormány komplex lépéssorozatának második intézkedése: 30 alapvető élelmiszerkategória esetében 10 százalékos profitplafont vezetnek be.

A kijelölt termékkategóriákban az árrés nem emelkedhet az eddig alkalmazott (januári átlag) fölé, ahol pedig 10 százalék feletti az árrés, ott azt az alá kell csökkenteni. Az intézkedés több száz termék árának érdemi csökkenését hozhatja magával, amennyiben a kereskedelmi szereplők tisztességesen betartják az árrés korlátozást, úgy összességében ennél a 30 élelmiszerkategóriánál több mint 10 százalékos árcsökkenés lehet, ami érdemi segítséget jelent a családok és az élelmiszáráremelkedésnek leginkább kitett nyugdíjasok számára - részletezte a minisztérium.

A kormány egyértelmű és határozott célja az indokolatlan, profithajhász élelmiszeráremelés letörése, ennek érdekében a kereskedelmi szereplőktől elvárja, hogy tartsák be az árréskorlátozást, a beszállítóktól pedig azt, hogy tartózkodjanak az árak emelésétől.

Mindezekből fakadóan kiemelten fontos, hogy a kereskedelmi szereplők és a beszállítók is megértsék és elfogadják a kormány célkitűzését és együttműködjenek a megfizethető élelmiszerárak biztosítása, a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében. A kormány az intézkedés betartatása érdekében a jövőben is folyamatosan figyelemmel kíséri az élelmiszerárak alakulását. Ha azt tapasztalja, hogy a kiskereskedelmi láncok nem tartják magukat a szabályozáshoz, megpróbálják azt megkerülni vagy kijátszani és tovább folytatják tisztességtelen árazási gyakorlatukat, akkor az árréskorlátozás kiterjesztésre kerül minden élelmiszerkategóriára. Végső esetben a kormány harmadik lépésként kész a hatósági árak újbóli bevezetésére is – figyelmeztetett az NGM.