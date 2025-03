Akár egy fontért is eladnák a népszerű brit áruházláncot

A Teneo tanácsadó cég már be is került a folyamatba, hogy segítse a lánc eladását. A Pepco Group korábban bejelentette, hogy "minden stratégiai lehetőséget" mérlegelnek, és most úgy tűnik, hogy egy 1 fontos eladás lehetőségét is fontolóra veszik.

Szakértők szerint ez azt jelentheti, hogy az új tulajdonos a szimbolikus, alacsony összeget fizeti, cserébe átveszi a cég összes adósságát.

Az AJ Bell befektetési igazgatója, Russ Mould elmondta:

Néhány elemző szerint a Poundland akár 1 fontért is eladó lehet, de ehhez bérleti költségek és egyéb potenciális kötelezettségek is társulnak majd az alacsony vételáron kívül.

A legutóbbi éves eredmények szerint a Poundland évi 2 milliárd eurós forgalmat generált, de a cég nem rég arról beszélt, hogy 3 millió eurós veszteséget könyvelhetett el üzemeltetési szinten, beleértve a bérleti költségeket.

Fotó: Niklas HALLE'N / AFP

A cég továbbra is készpénzben gazdag, de a piaci ingadozások miatt nehezebbé vált az eredeti befektetések megtérülésének realizálása. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Boots, a másik jelentős kiskereskedelmi lánc, amelyet a Sycamore nevű új tulajdonos vásárolt meg, szintén eladásra kerülhet a jövőben, ami még bonyolultabbá teheti a helyzetet - számolt be a Daily Star.

Februárban a cég szóvivője azonban azt mondta, hogy a Poundland "erős márka”, amely "heti szinten több millió ügyfelet szolgál ki”, és a 2024-es pénzügyi évben mintegy 2 milliárd eurós, azaz 1,67 milliárd font éves forgalmat ért el. Ugyanakkor a brit kiskereskedelmi piac egyre inkább kihívásokkal teli, és a közelgő, 2025 áprilisában életbe lépő új adóváltozások is további nyomást helyeznek a cég költségszerkezetére.

Ezért az igazgatóság aktívan mérlegeli az összes stratégiai lehetőséget, hogy 2025-ös pénzügyi évben szétválassza a Poundlandet a csoporttól, beleértve az esetleges eladást is

– tette hozzá a cég képviselője.