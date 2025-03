Gigantikus üzletlánc nyitott áruházat a közelben, komoly árverseny jöhet

Piacra lépett a lengyel Biedronka Szlovákiában, első, Pozsonyhoz közeli áruházukat Dénesdtorcsmisérden (Dunajská Lužná) nyitották meg. A nyitásról az ESM számol be (a lap a nagyon közeli Annamajort adja meg településként, de a vállalat honlapja szerint az üzlet az előbb említett településhez tartozik közigazgatásilag).

A Biedronka egyik lengyelországi áruházáról készült felvétel

Fotó: Wkipedia Commons

A Biedronka további szlovákiai városolban, így Zólyomban, Vágbesztercén (Považská Bystricán), Érsekújváron (Nové Zámkyban) is üzletnyitást tervez.

A vállalat a portugál Jerónimo Martins Group érdekeltségébe tartozik, a vállalatcsoport több mint 5500 kiskereskedelmi üzletet működtet Európában, valamint Dél-Amerikában.

A Biedronka áruházlánc Lengyelország legnagyobb áruházlánca.

Több mint 3500 bolt tartozik a hálózathoz, piaci részesedése alapján pedig piacvezető az országban.

Az internetes fórumokon rendszeresek az összehasonlítások a Biedronka, valamint a Lidl és más, népszerű áruházláncok árai között. Ebben a versenyben lehetetlen kizárólagos győztest hirdetni, hiszen az árak egyébként is változnak a boltokban, de annyi bizonyos, hogy a Biedronkát gyakran a Lidl és a Kaufland áruházakkal állítják egy csoportba a vásárlók a termékek árait tekintve. A lengyel piacon a Biedronka a Lidllel konkurál úgy, hogy közben bevétele már most is 2,5-szerese a német hátterű diszkontnak, miközben árversenyük egyre meredekebb fordulatokat vett – további érdekes részleteket ide kattintva talál.

A vállalatcsoport ígérete szerint a szlovákiai Biedronka főként helyi beszállítókkal fog együttműködni, és a helyi élelmiszeripari termelésre kíván támaszkodni.

Magyarországi piacra lépésről egyelőre nincs információ.