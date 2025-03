Budapest a nemzetközi biztosítási világ fókuszába került - interjú

Azt gondolom, hogy a növekedéshez sokkal proaktívabbnak kell lenni a biztosítóknak, biztosításközvetítőknek, hogy termékeket tudjunk fejleszteni, illetve ajánlani.

Emellett fontos lenne edukálni is az ügyfeleket. A nyugatabbra fekvő uniós országokban például már az általános iskolákban is megjelenik az edukáció a biztosítási és pénzügyi területen. Ott nem kérdés, amikor 20 évesen vagy 22 évesen elkezd dolgozni valaki, akkor életbiztosítást, kockázati életbiztosítást, és évekre szóló utasbiztosítást is köt. Az öngondoskodásban pedig abszolút élen járnak a hollandok, franciák, németek, angolok, spanyolok. Azért tudnak annyit utazni a nyugat-európai nyugdíjasok, mert 50 évig raknak félre, és nem 5 év alatt próbálják ezt megoldani, ráadásul életjáradékban, nem pedig egy összegben veszik igénybe az életbiztosítási befektetésüket.

Ugyanakkor Magyarországon hatalmas a fejlődési potenciál, és jó hír az is, hogy a tantervben is meg fog jelenni a pénzügyi edukáció. Mi most éppen társasjáték fejlesztésben vagyunk, amely május végére, június elejére fog elkészülni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk ebben hatalmas változásokat elérni, és az is nagyon fontos, hogy a lakosság mellett a vállalatokat is edukálnunk kell.