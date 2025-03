Több mint 500 áldozata lehet egy csaló cégnek, mindenki a pénze után fut

Bár rengeteg cég, több százezer embert csapott már be az elmúlt évtizedekben az úgynevezett piramisjáték módszerrel, nagyon úgy tűnik, hogy még mindig rá lehet szedni ezzel embereket. A módszer semmit sem változott, az áldozatok pedig ismét futhatnak a pénzük után. A legújabb csalásnak, akár több mint 500 áldozata is lehet. Van, aki 60 ezer forintot fizetett be, de találtunk olyat is, aki 800 ezret.

Vágólapra másolva!

A cikkben – többek között – arról írunk, hogy A legújabb csalássorozatnak akár több mint ötszáz áldozata is lehet.

A pénz, amit kicsaltak tőlük, több milliárd forint is lehet.

A módszer mindig ugyanaz: levelek, tele hazugságokkal és főleg hitegetéssel, aztán jön a felszívódás. Elképesztő kálváriájával kereste meg szerkesztőségünket Zsófia, aki semmi mást nem szeretne, mint visszakapni a saját pénzét. A történet egy éve kezdődött, amikor mit sem sejtve szerette volna jó helyre befektetni a pénzét. Ebből aztán az lett, hogy jó ideje fut a saját megtakarítása után. Egy Facebook-hirdetésben láttam egy új lehetőséget. A cég csábító ajánlatokat ígért: különböző befektetési csomagokat kínált, amelyek egy év alatt szépen kamatoznak, és az év végén a kamatokkal együtt vissza lehet venni a befizetett összeget – kezd bele Zsófia a végeláthatatlan küzdelmébe. Fotó: AFP Mivel alapos ember, utánajárt a dolgoknak, és csak pozitív véleményeket talált arról a cégről, ahová a pénzét vitte. Ráadásul egy közös ismerős is ajánlotta neki, ami megerősítette abban, hogy megéri belevágni. 150 eurót, azaz nagyjából 60 ezer forintot fektetett be, ebből és a kamatból kisebb felújítást tervezett a házán. Egy év múlva azonban, amikor megpróbálta felvenni a pénzt, meglepő választ kapott. A cég különféle kifogásokkal állt elő, és egy, a szerkesztőségünknek is elküldött, végeláthatatlan levelezés indult el: rendszerhiba történt,

elküldték a pénzt, de nem tudják nyomon követni az utalást,

nem találják a pénzét

– ezeket a kifogásokat kapta. Annak ellenére, hogy bizonyítékot mutatott be a banki tranzakcióról, miszerint a pénz eljutott a céghez, semmilyen megnyugtató választ nem kapott. Folyamatosan próbálkozott, e-maileket küldött, de csak ígéreteket kapott. Később kiderült, hogy nem ő az egyetlen áldozat. Többen a Facebook-csoportjukban osztották meg hasonló tapasztalataikat, és mindannyian ugyanazt az általános szerződést kapták, ami semmilyen garanciát nem tartalmazott a befektetett pénzük visszatérítésére. Klaudia története két évre nyúlik vissza. A TikTokon jött vele szembe egy videó. Azonnal utána nézett a cégnek, amely ugyanazt a befektetést reklámozta, ahová Zsófia is vitte a pénzét. A cégjegyzékben szerepelt, és valós MLM cégnek tűnt neki (mert az is, de erről később). Őt a passzív bevétel ígéretével fűzték meg. Befizetett 2000 eurót a legnagyobb csomagba és üzletkötőként elkezdett ő is további embereket keresni, akik hajlandóak belépni. Mivel akkoriban Németországban volt a cég székhelye, és mindig a székhely szerinti jogszabály az érvényes, ezért úgy tudja, hogy a német szabályozás szerint, amint befizette az összeget és megkapta a fizetésről szóló visszaigazoló e-mailt, számlát, automatikusan életbe lépett a részesedése. A pénz elvileg gyűlt egy belső számlán, amit ki tudott volna utaltatni magának saját számlára fél év elteltével. A gond csak az, hogy mindössze 1 euró volt a számlán. Ebben a tőke és a kamat is benne van. 2000 euró helyett 1 euró.

Amikor kétségbeesetten kérdezte, hogy mi történt, mindig azt a választ kapta, hogy nincs még főszezon, majd beindul a gépezet. Azonkívül, amit ő maga befektetett, két üzletet kötött. Az egyik ügyfele az alapcsomag után vásárolt a mesterséges intelligencia alapú automatizált robot rendszerből is. Ez tehát reklámokat kellett volna, hogy generáljon az üzletkötőknek, így még több embert elérve. Pénzt nem, ő is csak ígéreteket kapott. Akkor már az ismerős is tudta, hogy nagy a baj, amikor hiába vásárolt terméket a cégtől az ismerőse, ő egy fillér jutalékot sem kapott. Egy idő után már a kifizetés gomb sem működött. Lehet, hogy már korábban sem, csak akkor még nem vette észre. Ami biztos, ő sem fért hozzá még a saját pénzéhez sem. A magyarázat nála is sokrétű, több elemből álló, magyarázkodó volt, a fő eleme pedig az volt, hogy központi probléma van, illetve fejlesztés zajlik. A pénzét a mai napig egyik nő sem kapta meg. Tamás viszont a befizetett összeg legalább egy részét igen, ő azonban másik utat választott. Mielőtt azonban elmondanánk az ő történetét, bemutatjuk magát a céget, amelynek üzletkötői begyűjtötték a pénzt. A legfontosabb, amivel kezdenünk kell, hogy kerestük őket, de még csak nem is reagáltak arra, hogy szeretnénk meghallgatni az ő álláspontjukat is.

Ezért csak azt tudjuk leírni, hogy a cég magát úgy hirdeti, mint egy közösségi naperőmű program, amit 2013-ban hoztak létre. A cég európai, illetve túlnyomórészt magyar bejegyzésű cégeken keresztül napelemparkokat tulajdonol. A cégbíróság alapján valós bejegyzésű létező jogi személy. Elvileg erőműveket telepítenek és működtetnek, majd a megtermelt villamos energiát értékesítik. A közösséghez csatlakozó tagok a működtetett erőművekből vásárolhatnak hasznosítási jogokat. A legkisebb csomagjuk ára 150 euró (ennyiért vásárolt Zsófia), a közepes 500 euró, a nagy pedig 2000 euró (ebből vett Klaudia). Ezenfelül részvénnyel is be lehet szállni, az 10 000 euró. Minden tag az általa vásárolt csomag nagyságától függően 25 évig részesedik az erőművekben megtermelt villamos energia eladásából származó árbevételből. Miért 25 évig? Mert a napelemgyártók 25 évig vállalják a kollektorokra a garanciát. A cégnek néhány éve bővült a profilja: a fő pozíció megvásárlását követően lehetőség van beszállni az úgynevezett X programba – egyszeri díja van: 500 euró + áfa. Az X program állítólag egy automatizált rendszer, ami egy mesterséges intelligencia programmal automatikus reklámokat generál a befizetőnek, ezzel növelve tovább a bevételét. Az első félévben nem lehet kivenni belőle pénzt, de a 7. hónaptól kezdve igen. Elvileg. Végig nyomon lehet követni a saját profilon belül, amit a cég termelt. Ígérték, hogy kezdetben 500 euró lesz a hozam, majd ez minden hónapban növekedni fog. Dolgoztatják helyetted a pénzedet – ígérik. Erről a lehetőségről videó is van fent a legnagyobb videómegosztó oldalon. A legnagyobb közösségi oldalon létrehoztak egy csoportot az áldozatok. A csoport 500 főből áll. Köztük van a már említett Tamás. Ő a szerencsések közé tartozik, neki sikerült visszaszerezni a befektetett pénze egy részét. Ez azonban egyedül neki sem sikerült, őt is lepattintották. Később ügyvédet fogadott, az ő segítségével már részeredményt ért el.

2022 márciusában utalt át a cégnek 375 eurót, ebből majdnem három évvel később kapott vissza 120 eurót. A cég egy bankkártyát is kínált, amely 27 euróba került. A kártyát elvileg azért adták neki, hogy a befektetéshez kapcsolódó tranzakciókat könnyebben végezhesse el, azonban sosem tudta használni a kártyát, mivel a kódok, amelyeket a cég megadott neki, nem működtek. Az állítólagos 30 euró, ami rajta volt, sosem került hozzá. Fotó: Northfoto Norbert 500 eurót (200 ezer forintot) fizetett be, és azt ígérték neki, hogy az 4-6 éven belül olyan mértékben fog kamatozni, hogy kivehet belőle havi 9 000 eurót. Később még 2 000 eurót szeretett volna befektetni, de arra akkor pont nem volt lehetőség a kapcsolattartó szerint. Nagy valószínűséggel óriási szerencséje volt. Bálint két és fél éve vett csomagot a cégnél. Azt mondja, nagyon hitt abban, hogy végre lesz egy olyan cég, ahol valóban pénzt tud keresni, de csalódott. Amikor rákérdezett, hogy mi a helyzet a pénzével, mindig azt a választ kapta, hogy minden rendben, legyen türelmes, de a pénzét azóta sem látta: Gerinctelen emberek vannak a cégnél – mondja. „A piramisjátéknál minél több pénzt próbálnak behúzni az új tagok belépésénél. Ez tipikusan azért van, hogy kifizessék azokat a tagszervezőket, akik korábban léptek be. A pénz nagy része az alapító menedzsment zsebébe vándorol, egy másik része a beszervezőknek a zsebébe, és egy harmad része, amit ugye befizetnek, azzal pedig az előző tagokat fizetik ki” – mondja a BiztosDöntés.hu szakembere. Gergely Péter megkeresésünkre elmondta, hogy az ilyen átveréseknél mindig ugyanaz a séma: kitalálnak egy jó sztorit, amire az emberek ráharapnak, amely ebben az esetben a napelem. Megújuló energiaforrás, mindenki tudja, hogy erre megy a világ, ezzel az embereket meg lehet venni. Ráadásul mivel legtöbbször ismerős szervezi be az új tagokat, az ismerős szavahihetőségét nem kérdőjelezik meg a laikus emberek. Az emberek sokszor ilyenkor mohók, néha kombinálva a naivsággal, és egyszerűen belerakják a pénzüket abba, ami mögött igazából nincsen semmi. Előbb-utóbb ezek a rendszerek összedőlnek, amikor már nem lesz elég új befizető, amivel fedezni lehet a régebbi befizetőket. Előbb-utóbb egyre több lesz az elégedetlen ügyfél, híre megy, és már nem fognak tudni új tagokat behúzni: Szerintem pénz ebből nem lesz a károsultaknak. Lehet, hogy egy sokéves jogi procedúrának a végén az alapítókat valamelyest felelősségre vonják, de ettől a többség nem fogja visszakapni a pénzét. Elismerném, hogy ez volt, átvertek és inkább megpróbálnék tanulni belőle. Gergely Péter azt is mondja, mindig érdemes megnézni, hogy milyen más típusú befektetések vannak, és azoknak milyen a kamata. Itt van ez a cég, ami azt mondja, hogy három-négyszeres pénzt ad, akkor gyanús kéne, hogy legyen. Ha ez ennyire az évszázad biznisze, ennyire nem kell érte semmit tenni, és ennyire ez a jövő, akkor oda mehetnek bankokhoz, befektetési alapokhoz. Fognak olyan nagytőkéseket találni, akik beszállnak hitelezőként és nem laikus embereket kell beszervezni: A másik, amit meg kell néznünk, hogy vannak-e normális jogi dokumentumok, vannak-e elérhetőségek? Megtudjuk-e ott a weboldalon egyértelműen, hogy ki az a cég, aki üzemelteti, akivel szerződnénk, és lehetőleg ez legyen magyar. Azt is mondja, érdemes minden olyan cégnek utána nézni, ahová be akarunk fektetni. Ez most már ingyenesen megtehető az Optenen. Amikre érdemes odafigyelni: mióta működik a cég,

mekkora bevétele van,

mekkora az eredménye. De érdemes megnézni a hírportálokon vagy fórumokban is, hogy az adott cégről mit mondanak – teszi hozzá a szakember.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!