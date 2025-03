Csődbe ment egy nagy gyorsétteremlánc

Csődvédelmet kért az On the Border Mexican Grill & Cantina nevű gyorsétteremlánc az Egyesült Államokban. A tulajdonos Argonne Capital Group Georgia állam illetékes csődbíróságára nyújtotta be a vonatkozó dokumentumokat, melyekből kiderül: "a megváltozott, éles versenyt jelentő makrogazdasági környezetet" nevezik meg a fizetésképtelenség fő okaként.

A tex-mex stílusú gyorsétteremlánc 40 éttermét már be is zárta az Egyesült Államokban. A csőd bejelentésére az országban 60 saját éttermük maradt, további 20 egység pedig franchise rendszerben üzemel ott, illetve Dél-Koreában. A tex-mex ízvilág eredetileg regionális vonatkozású volt, és a mexikói konyha legismertebb fogásainak texasi átértelmezésére utaltak vele.

Egy ételükről készült fotó az étterem honlapján:

Az On the Border csődjével ezt a stílust képviselő gyorsétkezdék tűnhetnek el az amerikai éttermi palettáról.

A vállalat szerint az utóbbi évek nehézségein nem sikerült úrrá lenniük.

A dolgozói bérek növekedésével költségeik jelentősen nőttek, miközben egyre nehezebben találtak munkaerőt éttermeikben. Forgalmuk pedig nem a várt mértékben épült vissza a koronavírus-járvány után.

Az On The Border csődje nem az első a komolyabb gyorsétteremláncok földbe állásának sorában. Az elmúlt években jelentett csődöt a TGI Friday's (a magyarországi partner 2024-ben névváltoztatásról döntött), a Denny's, a Ruby Tuesday, a Rubio's Coastal Grill, valamint a Red Lobster. Megírtuk, hogy akár heteken belül erre a lépésre kényszerülhet a korábban Magyarországon is működő Hooters is. S ez még nem feltételen a sor vége: Daniel Gielchinsky, csődvédelmi ügyvéd szerint ugyanis a következő években hasonló bejelentésekre lehet számítani, tekintve, hogy az iparág egészét tekintve a vártnál lassabb és kisebb mértékű volt a visszaépülés a világjárvány lefutása után – írja a Fox Business. Ehhez hozzájárult az is, hogy a gyorsétteremláncok az átlagot tekintve az inflációnál nagyobb mértékben emelték áraikat.

Bár az iménti elnevezések többsége a legtöbb magyar fogyasztó számára talán ismeretlen, az óriási amerikai piacon nagyon nagy jelentősége van annak, hogyan teljesítenek a gyorsétteremláncok. Miként a McDonald's példáján bemutattuk, azokhoz nagyon komoly gazdasági teljesítmény köthető, vállalkozások helyzete múlhat eredményeiken.

Cikkünk címlapi képe illusztráció / forrás: Unsplash