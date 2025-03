Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a különleges akcióval a márciusi ünneplés mellett a tavaszi szünetre is szeretnék felhívni a figyelmet. A tavaszi szünet idején már valóban érdemes a Balatonra utazni, hiszen ettől az időszaktól kezdve számos program várja a kikapcsolódni vágyó családokat.

Balatonfüred látképe egy nyári felvételen

Fotó: Shutterstock

Fekete Tamás szerint a számok egyértelműen azt mutatják, hogy a desztinációban a látogatók száma az előző évhez képest jelentősen növekedett 2024-ben. (Annak mértékéről már a Magyar Turisztikai Ügynökség januári közléséből lehetett tájékozódni. Adataik szerint a Balaton 2024-ben több mint 3 millió vendéget fogadott, közel 7 százalékkal többet, mint az előző évben, a vendégéjszakák száma pedig tavaly átlépte a 9 milliót.) A szövetségnél hasonló tendenciákat várnak idénre is.

A dinamikus fejlődés részben annak köszönhető, hogy ma már egyre inkább a "négyévszakos a Balaton" - áll a közleményben. A téli és tavaszi időszakban is egyre többen választják a Balatont úti célként. Egy tavaly felmérés szerint mintegy 1500 szolgáltató jelezte, hogy az őszi, téli és tavaszi időszakban is nyitva tartanak. Ezáltal az idelátogatók számára még szélesebb körű szolgáltatások és programok állnak rendelkezésre. A Balaton tehát nem csak nyáron, hanem egész évben várja a vendégeket. Ez az oka annak, hogy egyre többen jönnek ide március 15-én is.

Kávézás és versek március 15-én a Balatonnál

Bergmann Márta, a füredi Bergmann cukrászda vezetője szerint március elejétől már érezhető a tavaszi pezsgés a városban, a turisták kíváncsian fedezik fel a környék szépségeit és a helyi ízeket. Mint mondta: március 15-én, az 1848-as forradalom és szabadságharc kezdetének ünnepnapján a kávéházak különösen fontos szerepet kapnak.

A forradalom idején ezek a helyek voltak a szellemi élet központjai, ahol a reformerek eszmét cseréltek.

A Bergmann cukrászda ma is a szellemi élet egyik színtere, ahol gyakori, hogy írók, költők, színészek egymással beszélgetnek kávézás közben. A cukrászdában

március 14-én és 15-én a gyerekeket és szüleiket is várják, akik ha elmondják versüket, ajándék teát kapnak.

Éskovács Péter, a kezdeményezés egyik szervezője elárulta az is, hogy a legbátrabb gyerekeket, akik könyv nélkül szavalnak, Füred Kapitány, a balatoni mesehős ajándékaival is meglepik.