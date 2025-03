Soha ilyen minőségi szórakozást nem jelentettek a pénzügyi ismeretek, mint ezekkel a játékokkal

Sokaknak a pénzügyi társasjáték a szinte minden magyar háztartásban megtalálható Gazdálkodj okosan! című játékot, esetleg annak egy újragondolt változatát, vagy éppen a mindkettő alapjául szolgáló Monopolyt jelenti. Esetleg a Hotelt. Ezek a játékcímek mind megkerülhetetlenek a társasjátékok gazdag, egyre növekvő univerzumában – már ha helyén tudjuk őket kezelni. Mert hiába örök életű(nek tűnő), népszerű brandek termékei ezek – némelyik olyan régi, hogy már erős nosztalgiafaktorral bír a jelenben –, mechanikai és játékélmény szempontjából nagyságrendi és behozhatatlan lemaradásban vannak napjaink korszerű táblás gazdasági stratégiai játékaihoz képest.

Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A modern társasjátékok világa elképesztően nagy és izgalmas univerzum, melyben könnyű elveszni. De senkinek nem kell magát mély vízben éreznie: új cikksorozatunkban olyan játékokkal mutatjuk meg ennek a hatalmas világnak egy kicsiny részét, melyek garantáltan jó választást jelenthetnek azoknak, akik minőségi időt töltenének családjukkal, barátaikkal.

Elsőként pénzügyi, gazdasági témájú játékokat veszünk sorra, egyszerre gondolva a családokra és azokra is, akik ilyen témájú játékok formájában keresik a minőségi időtöltés lehetőségét.

A következő cikkeinkben bemutatott játékok másik része pedig kifejezetten a pénzügyi edukáció jegyében készült, főként a gyerekeknek, illetve a nagyobb iskolásoknak – ezekkel főként a magyar nevelési-oktatási intézményben tanulók találkozhatnak, de megérdemlik, hogy azok falain kívül is ismerjék őket.

Pénzügyi tudatosságra nevelés közösségben – Suska és Zsozsó a hőssuliban

Első cikkünkben épp egy ilyen terméket, pontosabban egy olyan dobozt mutatunk be, melyen belül a játékokkal több korosztályt is meg lehet szólítani a legfiatalabbak körében – ez pedig óriási szó annak tükrében, hogy az 5-10 évesek rövid idő alatt is nagyon sokat változnak, fejlődnek, ami izgalmas egy hatévesnek, az már a hét-nyolcévest nem érdekli, és így tovább. Ugyanakkor vezető befektetési szakemberek és mértékadónak tekinthető kutatók szakmai véleménye megegyezik abban a kérdésben, hogy a pénzügyi tudatosságra nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Anélkül, hogy részletes szakmai elemzésben mélyülnénk el, csak annyit jelzünk: minden kutatási eredmény azt támasztja alá, hogy

már óvodás korban fejleszthetők, és érdemes is fejleszteni azokat a készségeket, melyek a tudatos döntéshozatallal, ezzel összefüggésben pedig a felelős pénzkezeléssel függnek majd össze a jövőben.

Az óvodásoknak és a kisiskolásoknak persze még nem érdemes tényleges pénzügyi ismereteket tanítani, a lexikális ismeretek átadása a szakemberek szerint nagyjából 9 éves kortól kezdődhet. Az ennél fiatalabbaknál közösségi élményt jelentő, játékos formában, mintaadással illetve ajánlott mintakövetéssel fejleszthetők e készségek, illetve formálható a gyerekek attitűdje.