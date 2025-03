Kockázat nélkül, játékos formában is licitálhat régi magyar pénzekre

Különleges módon teszi próbára a játékosok tudását

Kvízjáték az értékes pénztörténeti relikviákért

A társasjátékokon belül külön műfajt képviselnek a kvíztípusú játékok, melyek a játékos vagy játékosok csoportjának tudására építenek, illetve ehhez kötik az előrehaladásukat a játékmenetben. Az Értem a pénzem is kvíztípusú játék, ezért megkerülhetetlen eleme az, hogy vagy ismerni kell az adott történelmi korszakot, egy régi pénz jellemzőit, vagy jó érzékkel kell tippelni a helyes válaszokra. Jelentősége ugyanakkor inkább az előbbinek lehet, hiszen a játék célcsoportját alkotó diákok, akár frissen megszerzett történelmi ismereteik birtokában, a saját tudásukra támaszkodhatnak. Ami ezt a játékot – a korábban elmondottakon túl – kiemeli a kvízjátékokból, az, hogy egyszerű szabályai mellett is valódi választást kínál a játékosoknak. 2-8 fő vagy ennyi, egyenként tetszőleges létszámú csapat játszhatja (így kiváló eszköze lehet például iskolák tanóráinak, foglalkozásainak). A játékosok célja, hogy minél több, értékes régi magyar pénzt, váltót gyűjtsenek be, afféle műkedvelő numizmatikusokként.

A játékot egy érdekes licitrendszer működteti, melyben az aukció levezetését vállaló játékos egyesével mutatja be az árverésre bocsátott régi, különleges érméket és más pénzeket, az ezeket szimbolizáló kártyák felcsapásával.

A játékosok indulásként a kezdőpénzként megkapott 2500 Ft-tal gazdálkodva licitálhatnak a tételekre. Az árverést lebonyolító ténylegesen is leüti a legmagasabb licitértéket, az azt ajánló játékos pedig befizeti a vételárat, a kifizetést pedig feljegyzi saját felírótömbjére. Ám a műtárgy – a kártya – csak azután kerül a birtokába, miután megválaszolta az aukcióra bocsátott kártyán szereplő kérdéseket. Minden helyes válaszért a kikiáltási ár szerinti összeg üti a markát.

Érdekes licitálási mechanizmus működteti a játékot

A játék egyik csavarja itt jön. Ha ugyanis a játékos nem tudja a választ, a konkurens műgyűjtők (játékostársai) közül szakértőt fogadhat fel, akinek fizet a helyes válaszért – amennyiben a szakértő megadja azt. Ám a játékos nem választhat szabadon, vagyis nem kérheti fel szakértőnek azt, akiről úgy gondolja, a legvalószínűbb, hogy jó választ fog majd adni.

Köteles a legkisebb likviditással, azaz az aktuálisan legkevesebb pénzzel rendelkező játékost választania.

Azt a játék szabálya pontosan tartalmazza, mi történik akkor, ha a szakértő helyes, illetve helytelen választ ad, és ez hogyan befolyásolja a játékosok aktuális anyagi helyzetét. A szakértő szerepkörének bekapcsolása kapcsán arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy ezzel a mechanizmussal a játék kompenzálja, "játékban tartja" a lemaradókat, azaz azokat, akik kevesebb pénzzel rendelkeznek. De biztos, hogy ők a lemaradók?