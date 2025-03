Fehérjeszelet-gyártó nagyhatalommá teheti Magyarországot egy hazai vállalat beruházása

Európai szintű, európai színvonalú fejlesztés a családi vállalatnál

Képzeljük el, hogy egy jól csengő, „amerikás” cégnév mögött – ez a BioTechUSA – egy magyar családi vállalkozás áll. Nem az övéké az egyetlen példa a magyar gazdaságtörténetben arra, hogy a nyugatias hangzású cégnév magyar vállalatot takar (a hozzátartozónak vélt marketingérték miatt a szórakoztatóirodalomban az írói álnevek egy része sem véletlenül angolszász hangzású). Ám lényeges mozzanat, hogy ezt a cégnevet a Lévai család korábban valóban egy Egyesült Államokból importálta (először a termékekkel együtt), mielőtt lerakták a ma látható – és bizonyosan nem végleges állapotú – magyarországi gyártásuk és logisztikájuk alapjait. Ha ezt „elképzeltük” (s vele a ScitecNutrition felvásárlását), akkor tegyük hozzá azt, hogy a vállalat mostanra európai viszonylatban is az egyik legjelentősebb táplálékkiegészítőket gyártó céggé vált. Tényszerűen ez most már 103 ország kiszolgálását jelenti – közöttük van az USA is, bár a kisebb exportpiacuk közé tartozik. De eljutnak termékeik Indonéziába, sőt, Nepálba is, amellett, hogy fő exportpiacaikat a nyugat-európai országok jelentik. E mellé több tucat webshop, 300-nál több fizikai üzlet tartozik szerte a világon.

Egy új fehérjeszelet kifejlesztése összetett folyamat, a vállalat pedig mostantól többrétegű szeletek előállítására is képes

Fotó: BioTechUSA

A táplálékkiegészítők globális, 485 milliárd dolláros piacán a BioTechUSA-é valódi magyar sikertörténet, nem csupán egy frázis.

Pedig a varázsfőzet receptje – ha vannak is titkos technológiai összetevői, amiket csak láthattunk, de nem mutathatunk meg – nem boszorkányság, sokkal inkább állhatatosság és következetesség kérdése.

Erre Lévai Bálint szavai alapján két példát említünk:

Az iparági átlagnál jóval szigorúbb protokollok alapján zajlik a gyártás mindkét telephelyükön. S nem csak akkor ügyelnek a gyártási szabályokra, amikor helyszíni audit zajlik a helyszínen, hanem egyenletesen magas minőségben zajlik a termék előállítás ellenőrzés nélkül is. A feladat komplexitását például azzal érzékeltették a helyszínen, hogy egy keverési eljárásban a 120 kg töltősúlyban minden egyes grammnak azonos homogenitással kell rendelkeznie, miközben a receptúra szerinti felhasznált anyagok mennyiségét okosmérlegek ellenőrzik folyamatosan.

Lévai Bálint szerint bár az internetes értékesítés egyre nagyobb szerepet játszik teljesítményükben, de a fizikai boltoknak Európa-szerte óriási jelentősége van. Azokban ugyanis azt kapja meg a vásárló, ami sokszor nehezen tehető az online értékesítés mögé: igényei szerinti szakértői támogatást abban, hogy milyen terméket válasszon a cég igen széles termékpalettájáról. „Emiatt pedig van az a pont, amelyen túl megéri fizikai üzleteket fenntartani, azok minden logisztikai és személyzeti többletfeladataival és költségeivel együtt” – mondta Lévai Bálint.

Mindehhez most hozzájön az egyedi fejlesztéssel elkészített, szoftveres vezérlésű új szeletgyártó üzemsor, melynek jelentősége valóban csak európai viszonylatban mérhető, és amellyel kapcsolatban a vállalat az európai piacokon való megerősödését várja. Ez pedig megalapozott lehet a piac dinamikus bővülése alapján is.