Ferencváros közepéről jelentjük: emeletes boldogságot találtunk

Kezdjük a Haller parkkal, amely gyalogosan is elérhető és tökéletes hely a természet közelségének élvezetére. Kulturális és szórakozási lehetőségként közel a Nemzeti Színház, a Ludwig Múzeum, a MÜPA, a Lurdy-ház. A Dandárfürdő mindössze 10 perc sétára van. Emellett a környéken található számos egyetem, üzlet, posta és gyógyszertár, így minden napi szükséglet könnyen elérhető.

Fotó: Ingatlanbazár

No, de most már nézzük meg a szóban forgó lakást is, mely a Tóth Kálmán utca 33. alatt található társasházban várja új gazdáját.

Igazán különleges: tágas terei, modern kialakítása miatt vonzó ajánlat 99 millió forintért. Nézze meg a 6. emeleti, 88 négyzetméteres, stílusos, világos otthonról készült fotókat; saját terasszal, világos tereivel Budapest belvárosában éppen önre vár!

Fotó: Ingatlanbazár

Az ingatlan főbb jellemzői:

alapterület: 88 m²

terasz: 3 m²

ez éppen kellemes hely a pihenésre

konyha és bútorzat: beépített konyhabútor sütővel, elszívóval, valamint egy nagyméretű beépített szekrény a vételár részeként

parkolás: zárt, biztonságos autóbeálló (megvásárolható további 2 millió forintért)

közös terület: a társasház saját kerttel és játszótérrel rendelkezik, ideális családosoknak is.

Ha több fotót is megnézne a lakásról, ide kattintson!

Ha másik lakásra, házra is kíváncsi, lapozzon az Ingatlanbazár oldalára!