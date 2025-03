Nagyon rossz hírt kaphatnak a magyar Starbucks-rajongók

Ráadásul, különösen az Egyesült Államokban és Kanadában egyre több panasz érkezett, miszerint:

megdrágultak a kávék.

lassult a kiszolgálás.

Miután pedig nyilvánossá vált, hogy a vállalat számtalan kihívással küzd és a fogyasztók nagy tömege fordult el tőlük, a részvényesek nem is késlekedtek sokáig, és tavaly szeptemberben szerződtettek egy új cégvezetőt, Brian Niccol személyében.

Brian Niccol 2024. szeptember 9-től vezérigazgatóként és elnökként csatlakozott a Starbuckshoz

A mexikói ételeket kínáló, és az Egyesült Államokban jelentős piaci szereplőnek számító gyors-éttermi hálózattól a Chipotle-től igazolt Niccollal szemben nem véletlenül voltak nagyok az elvárások, az új vezető fizetése ugyanis elképesztő összegre, 1,6 millió dollárra (587 millió forint) rúg, ráadásul lehetősége van évente akár 30 millió dollár (11 milliárd forint) értékű bónuszt is keresni.

A 2024-ben munkába állt Niccol azóta alapjaiban változtatta meg a kávézólánc működését, annak érdekében, hogy lendítsen az eladásokon.

Nyilvánvaló, hogy alapvetően kell megváltoztatnunk a stratégiánkat, hogy visszanyerjük az ügyfeleket, és visszatérjünk a hamisítatlan Starbucks-élményhez

— nyilatkozta.

Az ügyvezető ennek jegyében pár hónap leforgása alatt az Egyesült Államok és Kanada kávézóiban teljesen újragondolta a kínálatot, jelentősen lerövidítette a menüt, és több mint ezer embert tett lapátra. A hírek pedig azóta is folyamatosan szólnak kisebb-nagyobb változásokról.

Így hát a tündérmesébe illő történet, amely úgy kezdődött, hogy a San Franciscó-i Egyetem három egykori diákja 1971-ben alapított egy kis kávézót Seattle városában, azzal a céllal, hogy friss alapanyagokból készült kávékat és teákat kínáljon, amely mára a világ legnagyobb kávézóláncává nőtte ki magát, most sokkal inkább drámai fejezetét éli.

Az Origo is belekortyolt a szemünk előtt megújuló „Starbucks-élménybe”

A kulisszák mögött

Felkerestük a Starbucks sajtóosztályát, ahol megtudtuk, hogy az AmRest cég a Starbucks áruházak vezető üzemeltetője Közép-Európában, köztük Magyarországon is, akik jelenleg több mint 430 kávézót működtetnek a régióban. Bár számtalan kérdéssel érkeztünk, a jelennel és a jövővel kapcsolatban is, a vállalatok meglehetősen kimérten kommentálták számunkra a most zajló eseményeket.