Újabb olasz városban lehet házat venni egy euróért

Az 1 eurós házak koncepciója néhány évvel ezelőtt az Ollolai nevű faluból indult 2018-ban, válaszként a folyamatos népességcsökkenésre. A cél az volt, hogy új életet leheljenek a kihalófélben lévő településekbe, miközben befektetőket és új lakókat vonzanak – írja a Realtor.

Fotó: Shutterstock

Most Penne próbálkozik hasonlóval: a város már több 1 eurós házat értékesített az elmúlt években, de hamarosan újabbakkal rukkolnak elő. Az elérhető házak többsége a történelmi városközpontban található, amely évtizedek óta hanyatlik, mióta egyre több család költözött el a nagyobb városok irányába.

Gilberto Petrucci polgármester szerint jelenleg akár 40 üresen álló ház is új tulajdonosra várhat.

Ha nem teszünk valamit, Penne lassan szellemvárossá válhat

– nyilatkozta a CNN-nek.

Fotó: Google Maps

A program most könnyebbé válik, mint valaha: a korábbi hasonló ajánlatokkal szemben most nem kérnek letéti díjat. Korábban a vevőknek 2-5 ezer euró közötti összeget kellett befizetniük biztosítékként, amit csak akkor kaptak vissza, ha a felújítások befejeződtek. Penne esetében most nincs szükség ilyen előlegre, a vásárlónak mindössze azt kell vállalnia, hogy három éven belül befejezi az ingatlan felújítását.

A város emellett egy külön szakértői csapatot is biztosít az új tulajdonosoknak: építészek és műszaki szakemberek segítik őket a felújítás minden szakaszában – a kivitelezők megtalálásától kezdve a tervek elkészítésén át egészen az építkezés felügyeletéig.

Fotó: Google Maps

Petrucci becslése szerint a legegyszerűbb felújítás költsége körülbelül 20 ezer eurónál (kb. 7,8 millió forintnál) kezdődik – ez még mindig jóval alacsonyabb, mint a legtöbb amerikai vagy nyugat-európai ingatlan ára.

A friss kínálat néhány héten belül válik elérhetővé. A városban eddig hat 1 eurós ház talált gazdára – többségében olasz vevők révén, de most a nemzetközi érdeklődőket is szívesen látják.