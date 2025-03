Az egyik legnagyobb sörgyártó mentheti meg az ír kocsmákat

Az elmúlt két évtizedben Írország-szerte bezárás fenyegette a kocsmákat. A Drinks Industry Group of Ireland (DIGI) adatai szerint 2005 óta évente átlagosan 114 kocsma zár be. A bezárások legnagyobb százalékban a vidéki megyéket, míg a legalacsonyabb százalékban Dublint érintik. A bezárás előtt álló kocsmák között sok olyan van, amit generációk óta családok vezetnek – írja az EuroNews.

A vidéki kocsmárosok több, mint 40%-a mondta, hogy a nyugdíjba vonulást fontolgatja, 84 százalékuknak azonban nincs családja, aki átvenné az örökségüket.

"Az írországi kocsmák nem csak szimpla italozóhelyek; a történelem élő darabjai, a nevetés, a közös zenélés és a kis közösségek családias helyszínei" – mondta Mark Noble, a Heineken Ireland marketingmenedzsere.

A kép illusztráció!

Fotó: Samuel Svec / Unsplash

Joseph „Josie” McLoughlin a McLoughlin's Bar tulajdonosa, az elmúlt 43 évben ő állt a pult mögött. A kocsma feletti emeleten született, és a McLoughlinok negyedik generációjaként vezeti a helyet. A tulajdonosnak azonban nincs közvetlen leszármazottja és a távolabbi családtagok közül sem talált senkit, aki átvenné tőle az üzletet.

A McLoughlin név beleszövődött a kocsma szövetébe. (...) Szeretném, ha ez a történet folytatódna, és találnék egy McLoughlin leszármazottat, aki továbbviszi. Ha garantálhatnám, hogy a McLoughlin név még 155 év múlva is ott lesz a kocsma ajtaja felett, boldog emberként halnék meg

– nyilatkozta a tulajdonos.

A Heineken most felhívást tett közzé, hogy mentsék meg az enyészettől a helyi kocsmákat, így Josie kocsmáját is. Ha megtalálják az "új" McLoughlint, üzleti támogatást, kezdeti befektetési tanácsadást és mentorálást is fog kapni a jelentkező a sörgyártó világmárkától.

A Heineken írországi marketingmenedzsere elmondta, hogy mivel sok kocsma bizonytalan jövő előtt áll, szeretnék a kocsmatulajdonosok új generációját arra ösztönözni, hogy ne csak üzletet, hanem kulturális örökséget is vállaljanak.