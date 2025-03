Szürreális: újranyitottak a kínai horror büfék az Alkotás utcában, igaz, ezt a tulajdonos letagadta

A Déli pályaudvar közelében két kínai büfé is van. Mindkét helyet ugyanaz a tulajdonos üzemelteti, már öt éve. Azonban a horror büfének is nevezett éttermeket a NKFH bezáratta, mivel azok higiéniai állapota rendkívül rossz volt.

A nyers húsokat nem hűtötték, a falak penészesek voltak, a konyhák állapota rendkívül elhanyagolt volt, az ablakok és nyílászárók korhadtak, azok résnyire nyitva álltak, mivel a rájuk rakódott vastag zsíros szennyeződés miatt már nem voltak zárhatóak.

Az ételkészítés területén a falakat, kapcsolókat, vezetékeket, páraelszívót, valamint a hűtők külső és belső felületeit is vastag zsír- és kosztakaró borította, emiatt az ott készült ételektől többen rosszul lettek.

A hatóság által közzétett fotómontázs az éttermekben talált állapotokról

Fotó: NKFH

Két héttel a bezárás után viszont újra kinyithattak, ezért az Origo utánajárt, min valóztattak a hely tisztaságán. A Déli pályaudvarral szembeni lévő étterem tulajdonosával tudtunk beszélni, aki először tagadta, hogy bármi probléma lett volna a tisztasággal, és azt állította, hogy mindig betartották a szabályokat. Amikor szembesítettük azzal, hogy amit mond, nem igaz, hiszen többen rosszul lettek az ételektől, mivel azok alapanyagait nem megfelelően tárolták,

a férfi a vendégeket kezdte hibáztatni, mondván az ő gyomruk nem bírja a távol-keleti fűszerezést.

Majd arra is kitért, hogy a bezárás óta kitakarítottak és kifestették a konyhát, most már minden rendben van az étteremben. Ezt nem tudjuk megerősíteni, ugyanis a konyhát egy függöny takarja el, azt azonban el tudjuk mondani, hogy az koszos.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Időközben az interneten is elterjedt a hír, hogy bezárták ezt a büfét és sok kommentelő arra figyelmeztette a többi vendéget, hogy semmiképpen ne egyenek ezen a helyen, de ennek ellenére ma is rengetegen ebédeltek itt, bár kevesebb bizalommal mint eddig, de mégis ezt a helyet választották. Eitmann Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fogyasztóvédelmi szóvivője elmondta, több vendég is észrevette, hogy koszos, pókhálós a hely, de az olcsó árak miatt ezen túlléptek és szinte naponta ettek ott.