Egyedülálló lett a felújított soroksári IKEA, ilyen technológia sehol máshol nincs a világon

Már jóval a nyitás előtt kígyózott a sor az áruház előtt, az első 400 látogató ugyanis akciós kupont kapott, de egész nap kedvezményekkel, különleges ételajánlatokkal, a gyerekeknek pedig különféle attrakciókkal, arcfestéssel és csillámtetoválással készült az áruház az ünnepélyes újranyitás alkalmából. Tulajdonképpen szó szerinti újranyitásról nem is beszélhetünk, mert az üzlet úgy oldotta meg az 1 éven át tartó teljes körű átépítést, hogy a vásárlók alig érzékeltek belőle valamit, a bolt ugyanis egy napra sem zárt be.

Még tavaly novemberben tett ki az áruház egy videót az Instagram oldalára, ahol egy drón szállította a megvásárolt csomagot a vásárló autójáig, sőt még a csomagtartóba is betette azt. Ebből már lehetett sejteni, hogy a soroksári IKEA valami nagy dologra készül.



Na de mi is változott?

Lényegében minden, ugyanakkor marad továbbra is az az IKEA élmény, amit a vásárlók már megszokhattak és ami miatt szeretnek időként eltölteni egy fél napot a kiállító terekben gyönyörködve, illatgyertyákat szimatolva, svéd húsgolyót falatozva.

Ahhoz, hogy szembetűnjön az első innováció még be sem kell lépnünk az épületbe. Tartozik ugyanis az áruházhoz egy kültéri átvételi pont, így ha nem ragaszkodunk a házhoz szállításhoz, elég begurulni autóval a kültéri átvételi ponthoz és már mehetünk is haza. Persze a korábban megrendelt áruval. Ugyanakkor innen is nyílik egy ajtó a bisztróhoz, ha időközben meggondolnánk magunkat és mégis beugranánk egy hot dogra vagy sajttortára.

Amint beléptünk a megújult épületbe, rögtön egy kis kávézósarok fogadt minket. A magyarázat szerint azért, hogy a vásárló az üzletbe belépve lelassulhasson, lélekben is megérkezhessen és kicsit átszellemüljön.

Az egész koncepció mögött az is, hogy egy újfajta vásárlási élményt mutasson az embereknek.

Minden másik IKEA üzlettel ellentétben itt az emeletere költözött a Piactér.

Fotó: Polyák Attila – Origo

A kiállítótér területe lényegesen lecsökkent a korábbihoz képest, mert kellett a hely a robotizált raktárnek.

Több, mint 300 digitális panel is került az épületbe, amik segítik egyrészt az inspirálódást, de segítenek a navigációban is.

Elérhető egy térkép funkció is ezeken az okos képernyőkön, ami megmutatja, hogy a keresett terméket hol találjuk az áruházban és milyen útvonalon tudunk eljutni oda. Egy QR-kód beolvasásával a telefonunkra is átkerül a térkép így nem kell végig a fejünkben tartani a kacskaringós útvonalat, amit a digitális tábla mutatott.

Nem ez az egyetlen új digitalizált újdonság, többek között ki tudunk vetíteni a földre egy nekünk tetsző szőnyeget, vagy a falra egy látványtervet, ezzel is vizualizálva, hogy az adott bútordarab valóban befér-e a szobánkba, vagy miként is mutatna ott, az IKEA applikációval be lehet szkennelni mondjuk a kezünkben lévő serpenyő vonalkódját, ezt követően pedig a telefonunkon megjelenő QR-kóddal már ki is fizethetjük a mellettünk álló digitális kasszánál.