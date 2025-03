Ez nagyon fog fájni: jelentősen megdrágul a magyarok kedvenc itala

A kávé fogyasztása a 16. századtól költözött be a kávéházakba, amelyek először az arab világban, Isztambulban nyitották meg kapuikat. A kétezres évek elején viszont még egy "kávéházi forradalom" lezajlott, melynek keretében sorra jöttek létre a magas minőséget célzó kávézók, pörkölők. Azóta hazánkban is egyre szaporodnak ezek az ún. speciality kávézók. A cikk apropóján pedig nekem is sikerült közülük háromba ellátogatnom, és valószínűleg életem legfinomabb kávéit innom.

A reggeli sietségben megivott instant kávém, valamint az interjú során elkortyolt speciality kávéim közti különbséget leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki a fagyasztott, majd megmikrózott pizza után beleharap egy kövön sütött, gőzölgő, hamisítatlanul olasz pizzába. Ez a különbség szakmaibb megfogalmazásában azonban, Antalóczy György a Flow Specialty Coffee Shop & Vegan Bistro kávézó tulajdonosa segített.

Elmondta, hogy a speciality kávé definíciója egy örökké vitatott kérdés.

Vannak nagyon egzakt és kevésbé megfogható meghatározások, de tulajdonképpen arról szól, hogy a farmertől, a pörkölőn keresztül, egészen a kávét elkészítő személyig mindenki azon igyekszik, hogy megmutassa a termőterületre jellemző ízjegyeket, amiből az a csésze kávé készül.

Ha valakit igazán érdekel, hogy egy kávé milyen, honnan jön, kitől van, az hajlandó kicsit többet is fizetni érte. A mozgalomnak tehát a magas minőség és a kiváló ízélmény mellett abszolút része az is, hogy tudjuk ki volt a farmer, hol termelt, és hogy valóban meg is kapta érte azt a pénzt, amit megérdemel a munkájáért -mondta Antalóczy György.

Gazdaságilag azért is olyan jelentős a kávé árak növekedése, mivel

világszerte a legtöbbet forgalmazott árucikkek közé tartozik.

A nemzetközi kávéárak 2023 végén kezdtek emelkedni, 2024 nagy részében még tovább növekedtek, jelenleg pedig rekordárban mérik a nyers kávébabokat, amelynek okairól Németh János, a Kapucziner Kézműves Kávépörkölő tulajdonosa elmondta, hogy drágulásnak több összetevője is van. A legfontosabb ezek közül a klímaváltozás.

Amikor elkezdtem a szakmát, akkor magaslati kávénak neveztük azt, ami 1200 méter fölött termett, míg ma a 1800 méter fölöttieket hívjuk így. És pont az idén kaptam egy olyan kávét, ami 2580 méteren termett meg Etiópiában. Ezt a fajta eltolódás egyértelműen a klímaváltozásnak köszönhető. Viszont ennél magasabbról már aligha jöhet majd termés, hiszen ott már nincsen termőföld.

A drágulás okai közt ott vannak a növény betegségek is, pl. a kávérozsda. Ez sajnos eléggé pusztítja a termést, Vietnámban illetve Brazíliában pedig a szárazság okozta a kiesést.