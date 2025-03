A horror kínai étterem volt az utolsó csepp – országos razzia indul

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) több budapesti kínai étterem hatósági ellenőrzése során súlyos élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabálytalanságokat tárt fel, amelyek miatt elrendelte a vendéglátó egységek azonnali bezárását, valamint nyomon követhetetlen alapanyag és készételek forgalomból történő kivonására is sor került. Mint megírtuk, kettő kínai éttermet egy munkanapon belül kétszer is be kellett zárni a feltárt szabálytalanságok miatt. Helyszíni beszámolónkat az eddig példa nélküli esetről ide kattintva olvashatja el.

A felvétel az egyik, a hatósági ellenőrzésen talált szabálytalanságok miatt bezárt kínai gyorsétterem homlokzatáról készült

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A hatóság felidézi, hogy közelmúltban lezajlott ellenőrzések során hasonló jellegű élelmiszerbiztonsági és higiénia problémákat tapasztalt. Így a vizsgált éttermek általános higiéniai állapota rendkívül elhanyagolt volt:

a konyhai területek és a főzőtér erősen szennyezettek,

a padlót koszos kartonlapok borították,

a falburkolatok több helyen sérültek voltak, megnehezítve azok tisztítását.

A hűtőterek és mélyhűtők szennyezettek és jegesek voltak, míg a tároló fiókok töröttek és elhanyagoltak.

Az NKFH hatékony fellépését jól mutatja, hogy az ellenőrzések során feltárt hiányosságok és szabálytalanságok gyors és határozott intézkedéseket eredményeztek. Ezek az intézkedések nemcsak az élelmiszerbiztonság és a fogyasztók védelme szempontjából voltak kiemelkedően fontosak, hanem egyértelmű jelzést is adtak az ágazat szereplői számára, hogy a hatóság szigorúan fellép a szabálytalanságokkal szemben. Az utóellenőrzések eredményei pedig azt bizonyítják, hogy az érintett vendéglátóhelyek túlnyomó többsége felismerte a szabályok betartásának fontosságát, és a szükséges intézkedések végrehajtásával biztosította, hogy működése megfeleljen az élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírásoknak.

Ennek eredményeként ezek az éttermek ismét megnyithattak, immár a jogszabályoknak megfelelő módon működve. Ez hosszú távon az egész vendéglátóipari szektorra pozitív hatással van, hiszen növeli a fogyasztók bizalmát és javítja a szolgáltatások minőségét

– írja az NKFH.