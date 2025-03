A régi DVD-k, CD-k és videojátékok akár több százezer forintot is érhetnek!

Ezzel szemben a fizikai adathordozók megmaradnak, bármikor elővehetők, és akár komoly pénzt is érhetnek. Egyes régi Disney VHS-kazetták vagy limitált kiadású videojátékok gyűjtők számára vagyonokat érnek, és a retró konzolok is egyre keresettebbek. Ha van otthon néhány régi lemez, könyv vagy játékkonzol, érdemes lehet átnézni – lehet, hogy egy kisebb vagyon rejtőzik a polcokon!

Fotó: Unsplash

Miért érdemes visszatérni a fizikai adathordozókhoz?

A digitális korszak számos kényelmet kínál, de két fő probléma is felmerül vele kapcsolatban:

Választási szabadság – Az online tartalmak állandóan változnak, és ha egy filmet vagy játékot eltávolítanak egy platformról, többé nem férünk hozzá.

Valódi tulajdonjog – A legtöbb digitális vásárlás (pl. Amazon Prime, Xbox játékok, Kindle könyvek) csak licensz, nem valódi birtoklás. Ez azt jelenti, hogy a platform bármikor eltávolíthatja az adott tartalmat, így elveszíthetjük azt, amiért fizettünk.

A fizikai adathordozók ezzel szemben valóban a miénk maradnak, és korlátozás nélkül bármikor használhatók.

Így profitálhatunk a régi lemezekből és eszközökből

Fotó: Unsplash

1. Nézzük át a használt DVD-ket és CD-ket

Jó állapotú régi lemezeket akár fillérekért is beszerezhetünk bolhapiacokon, adományboltokban vagy használtcikk-kereskedésekben. Egy-egy ritkább kiadás viszont több tízezer forintot is érhet a gyűjtők számára!

2. Használjuk ki az öreg videojáték konzolokat

A retro konzolok és játékok most reneszánszukat élik. Az Xbox 360, a PlayStation 2 vagy a Nintendo Wii konzolok a használtpiacon kifejezetten keresettek. Ha van otthon egy régi, jó állapotú konzolunk vagy játékunk, könnyen pénzzé tehetjük.

Fotó: Unsplash

3. Értékesítsünk bakelit lemezeket

A bakelit lemezek sosem mennek ki a divatból, és folyamatosan nő az érdeklődés irántuk. Különösen a ritka vagy első kiadású albumok érhetnek nagy összegeket a gyűjtők körében.

4. Figyeljünk a „Disney Vault” kiadásokra

A Disney VHS kazetták között vannak olyan különleges darabok, amelyek akár több százezer forintot is érhetnek. Egyes 1992-es „Black Diamond” kiadású Szépség és a Szörnyeteg kazetták például több millió forintért is gazdát cserélhetnek az online piactereken. Az olyan filmek, mint Bambi, Csipkerózsika vagy Robin Hood, szintén keresettek, akár 80-100 ezer forintot is érhetnek egy jó állapotú példány esetén.