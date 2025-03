Saját gyártású dubai csokit dob piacra a Lidl

A csokoládé, mely valószínűleg 2025 egyik legfelkapottabb édessége lesz, a közösségi médiában hatalmas népszerűségre tett szert, különösen a TikTok-on, ahol milliók kedvelték és osztották meg a róla készült videókat. A termék eredetije, a "Dubai Chocolate Bar", vagy más néven "Can't Get Knafeh Of It", egy dubai székhelyű édességkészítő, a Fix Dessert Chocolatier alkotása. Az édesség a híres közel-keleti desszert, a knafeh ihlette, és tejcsokoládéból készült, pisztácia krémmel és ropogós kataifi töltelékkel (apróra tépett filo tészta).

A Lidl bejelentette saját verzióját, a J.D. Gross Dubai-Style Csokoládét, amely mindössze 3,99 fontért (nagyjából 1900 forint) vásárolható meg.

A Lidl a TikTok Shop-on kínálja majd a terméket, és 6 000 tábla csokoládét tesz elérhetővé a vásárlók számára. Az édesség korlátozott ideig, március 20-án, csütörtök reggel 9 órától lesz elérhető a TikTok Shop-on, egészen a készlet erejéig. Mivel a termékek gyorsan el fognak fogyni, érdemes időben lecsapni rá - tanácsolta a Mirror.

A TikTok Shop egy olyan platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül az alkalmazáson belül vásároljanak termékeket különböző eladóktól, hasonlóan más online piacterekhez, mint az eBay vagy az Amazon. A Lidl nemrégiben már hasonló módon értékesítette protein csomagjait, amelyek mindössze 18 perc alatt elkeltek a TikTok-on.

A Lidl Dubai-Style csokoládéja tehát nemcsak a TikTok legújabb slágere, hanem egy újabb lehetőség a diszkontlánc számára, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a vásárlóival egy olyan platformon, amely már önálló vásárlási élményt kínál.