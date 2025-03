Jó hír a magyar gazdaságnak: rendkívül optimisták a hazai cégek

Év elején 440 magyarországi munkáltató válasza alapján készítette el elemzését a Profession.hu a cégek 2025-re vonatkozó kilátásairól, terveiről.

A munkáltatók többsége vagy a pénzügyi-gazdasági helyzetük javulásával (43%) vagy stagnálásával (34%) számol, minden második cég (48%) pedig létszámbővítést tervez.

"Szeptemberben bizakodó jövőképet vázoltak a magyarországi vállalatok; ez azóta is kitart: inkább optimisták az idei kilátásaikkal kapcsolatban mind a foglalkoztatottak létszámát, mind a gazdasági helyzetüket tekintve” – mondta el Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője. Januárban tízből négy-öt cég számolt be várható üzleti, illetve létszámnövekedésről, míg további három-négy változatlanságot, és mindössze egy prognosztizál csökkenést az idei évre.

Lerövidül a munkaerő-keresésre fordított idő

A változatlan toborzási büdzsével párhuzamosan az eszköz- és csatornahasználatban a piaci szereplők egy része törekszik az optimalizálásra: 21 százalékuk bővíti az eszközrendszerét, 74% pedig a tavaly használtakkal dolgozik majd. Az új kollégák felkeresésére és megszerzésére allokált humánerőforrásban stagnálás várható: a toborzási és kiválasztási feladatokkal foglalkozók számát a válaszadók 81 százaléka hagyja változatlanul az idén.

Mindemellett az elmúlt éveknél dinamikusabb munkaerőpiacot vizionálnak az érintettek: egyre kevesebben vannak azok, akik szerint hosszabb lesz az üres pozíciók betöltéséhez szükséges idő.

Sőt, ezzel párhuzamosan a cégek 15 százaléka még ennél is optimistább, és azt gondolja, hogy nem csak, hogy nem romlik a helyzet, de kifejezetten gyorsabban tudják majd megtalálni és leszerződtetni az új munkaerőt.

Hol keresik az új kollégákat a munkáltatók?

Továbbra is az állásportálok a legnépszerűbbek a rendelkezésre álló csatornák között: szinte minden cég (86%) ezekre támaszkodik az új kollégák megtalálásában idén is. A vállalatok egy csoportja másodlagos toborzási csatornaként az ismeretségekre számít: minden második szervezet fogja potenciális jelöltjeit ajánlások alapján (is) keresni.