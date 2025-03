Szörnyű csapás a mianmari földrengés, évekkel vetheti vissza az ország fejlődését

Ahogy az Origo beszámolt róla, súlyos, a Richter-skála szerinti 7,7-es erősségű földrengés volt Mianmar középső részén pénteken helyi idő szerint délelőtt, ami rengeteg áldozattal járt, és komoly károkat okozott az ázsiai országban. Házak és hidak dőltek össze, utak és vasúti sínek mentek teljesen tönkre. A földrengés által érintett országok közé tartozik Banglades, India, Laosz, Thaiföld, valamint Kína is. Az áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert, a helyi híradások alapján cikkünk készítésekor is folyik a romeltakarítás, valamint az összeomlott épületek alatt rekedtek mentése. Mianmar több régiójában, köztük a fővárosban is rendkívüli állapotot hirdettek, az országot irányító katonai junta szóvivője pedig bejelentette, hogy országa nemzetközi segítséget kér.

Erőteljes földrengés rázta meg Mianmar középső részét. Egy összedőlt épület Mandalayban

Fotó: AFP

Hatalmas károkra kell számítani

A helyzet a rendelkezésre álló információk alapján nagyon súlyosnak tűnik. És miközben a természeti katasztrófa túlélői, illetve áldozatai után kutatnak a helyi hatóságok, önkéntesek, megjelentek az első, óvatos értékelések arról, hogy mekkora gazdasági károkra kell felkészülni a földrengés következtében az érintett országoknak. Ezek az első megszólalások aggasztóak, mert

a régió országai erős gazdasági összefonódásban élnek, és a mianmari központú rengés az egykor Burmának hívott ország mellett erősen kihathat Thaiföld, de India gazdasági teljesítményére is.

A NewsX-nek a témában az indiai sztárközgazdász, Sharad Kohli nyilatkozott, akinek szavai alapján három fő területen kell óriási kihívásokra felkészülni a közvetlen károkon túlmenően:

Az emberi veszteségen túlmenően a hosszabb távon jelentkező gazdasági hatások között a turizmus visszaesése az egyik legjelentősebb lesz, főként Thaiföldön, melynek globális turisztikai beágyazottsága igen jelentős. Mert bár Thaiföld egésze nem érintett a földrengés által, az újabb katasztrófától való félelem mérhető visszaesést hozhat a népszerű és a turizmusnak erősen kitett ország gazdasági teljesítményében. Mianmar esetében azért nehezebb egyértelműen állást foglalni, mert az országban uralkodó feszültségek, polgárháborús állapotok miatt, bár a turisták száma idén növekedhet , a szektor teljesítménye még mindig alatta maradhat a koronavírus-járvány előtti időszakénak. Ezen a képen pedig tovább ronthat a most történt földrengés. A helyzet némileg hasonló lehet, mint a közelmúltban Santorinin történt földrengések kapcsán. Ebben az esetben a várakozások szintén az egész görög turizmus gazdasági teljesítményének visszaesését vetítik előre, függetlenül attól, hogy az ország egész területe nem érintett a földrengéssel.

Nagy gondot jelenthet, hogy a várhatóan hatalmas kárértékek miatt a biztosítási szektor lényegében összeroppanhat Mianmarban, Thaiföldön pedig meggyengülhet. Ez két okból következhet be. Az egyik, hogy a biztosítóknál jelentkező kárigények könnyen a teljesítőképességük határára sodorhatják a pénzügyi szektor ezen szereplőit. A másik, hogy a katasztrófa miatt megugrik a biztosítást kötni kívánók száma, ami túlterheli a rendszert.

Valamint számolni kell azzal is, hogy a katasztrófa miatt széttöredeznek az ellátási láncok. Kohli szerint nem csak a kereskedelmi, beszállítói kapcsolatok szakadnak meg az infrastruktúrák sérülése miatt, hanem zavarok jelentkezhetnek az ellátásban is, azaz a lakossághoz nem jut el a megfelelő mennyiségű élelmiszer, gyógyszer stb. a járhatatlanná vált utakon. Mindezt pedig még India is megérzi, még a nyugati elhelyezkedésű Gudzsarát állam is , mivel az ottani ruhaipar, vegyipar és gyógyszeripar termékeinek jelenős részének Mianmar és Thaiföld a felvevőpiaca.

A következmények ennél pontosabb áttekintése későbbre várható, de a közgazdász szerint a katasztrófa

éveket vehet el Mianmartól,

értve ezalatt az ország felzárkózásának, gazdasági fejlődésének folyamatát.