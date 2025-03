Dollármilliókat remélnek két átizzadt sportmezért

A legoptimistább várakozások szerint akár 10-10 millió dollárt is fizethetnek a kosárlabda sport két kiemelkedő játékosa, Michael Jordan, valamint Kobe Bryant egy-egy mezéért, de ha ezt az összeget nem is érik majd el a liciten a leütési árak, a millió dolláros nagyságrend biztosra vehető – áll a Bloomberg cikkében.

A hatalmas összegek nem meglepők, mivel a két sporttrikó esetében két igen különleges relikviáról van szó.

Mindkét játékos újoncként viselte az előszezonbeli mezeket. Az InStyleMen felidézi, hogy Michael Jordant – aki a sportág történetének egyik legnagyobb, sőt, sokak szerint mindenki másnál nagyszerűbb játékosa – a Chicago Bulls 1984-ben draftolt. Legelőször az előszezonban, 1984. október 5-én öltötte magára a Bulls mezét, csapata az Indiana Pacerst győzte le, amihez 18 ponttal és 8 lepattanóval járult hozzá. A rendelkezésre álló források szerint pedig szinte biztosan ezt a mezt viselte debütálása során.

Kobe Bryantet bő egy évtizeddel később, 1996-ban draftolta a Charlotte Hornets, akik azonban előzetesen már megegyeztek a Los Angeles Lakersszel, hogy tizenharmadik választásukat elcserélik Vlade Divac játékjogára. Bryant így soha nem is lépett pályára a Hornetsben, a Lakers színeiben végül 1996. október 16-án mutatkozott be az NBA előszezonjában. A MeiGray, az SIA és a PSA forrásai szerint nemcsak akkor, hanem novemberi alapszakaszbeli debütálásán is ez a 8-as számú dressz volt rajta.

A két mezről készült felvétel (a bal oldali, 23-as számú Jordan-é volt):

A Sotheby's aukciósház közleménye szerint a rendkívül értékes sportereklyéket március 21-től lehet megtekinteni a cég New York-i központjában. Az árverése ezt követően, a tavaszi hetekben kerül majd sor.

Nem ez lesz az első alkalom, hogy az aukciósház Michael Jordan profi sportolói karrierjéhez kapcsolódó tárgyat árverez el. 2023-ban a kosárlabdázó korábban viselt cipőjéért 2,2 millió dollárt adtak egy aukciójukon.