Mintegy 1000 élelmiszer lett olcsóbb egyetlen nap alatt a boltokban

Március 17-én lépett életbe az árrésstop néven hivatkozott, több részből álló intézkedéscsomag, mellyel a családok védelmében a kormány az élelmiszer-infláció visszaszorítása érdekében tesz lépéseket. Az érintett üzletekben és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett árfigyelőben egyaránt lehet látni az érintett termékcsoportokon belül az olykor igen jelentős áreséseket, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az Origo saját gyűjtése is alátámaszt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség is értékelte az első, árréstopos nap tapasztalatait lapunknak. Az árak mérséklődtek, és egyes láncoknál ugyan vannak vásárlási korlátozások, de ezek is a magánszemélyeket védik.

Március 17-én életbe lépett az úgynevezett árrésstoprendelet, mely – egyelőre – május 31-ig tartó hatályával néhány nagy horderejű változást vezetett be az élelmiszer jellegű kiskereskedelemben. Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök már február végén közölte: a kormány elfogadhatatlannak tartja a januári infláció mértékét, ezen belül pedig az élelmiszereknél jelentkező infláció alakulását. A kormányfő akkor közölte, hogy a kormányzat egyeztetéseket kezdeményezett a kereskedők képviselőivel annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló mértékű drágulás. Jelzése az értékelések szerint ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy ha nem sikerül megállapodásra jutni a további áremelés visszafogásáról, akkor a kormány lépni fog, és letöri az indokolatlan áremelések gyakorlatát. A magyarországi infláció februári mértékére, az időközben Varga Mihály személyében új elnököt kapó Magyar Nemzeti Bank is reagált, az „elkötelezett és összehangolt” inflációellenes gazdaságpolitika szükségessége mellett állást foglalva. Napraforgóolajat vesz egy vásárló – mostantól ez is jóval olcsóbb

Fotó: Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán Ezen előzmények után, március 17-én reggel életbe lépett az árréstop, melynek értelmében 30 alapvető élelmiszer árrésének korlátozását rendelte el a kormány az érintett, jellemzően nagy, komoly piaci szereplőknek számító áruházláncok esetében. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az intézkedéstől azt várja, hogy az gátat szab a kiskereskedelmi láncok indokolatlan áremeléseinek, ezzel pedig védelmet nyújt a magyar családoknak. Elemzői értékelések szerint az intézkedés azért előnyös, mert az indokolatlan áremelés problémáját közvetlenül igyekszik megoldani, s mivel az alapvető élelmiszerekre vonatkozik, olyan termékkörökben okoz majd árcsökkenést, amelyekből széles fogyasztói kör vásárol. Ezen keresztül pedig hatványozottan is segíti a nehezebb helyzetben lévő háztartásokat, például alacsony jövedelműeket, nyugdíjasokat, akiknek a fogyasztói kosarában az érintett élelmiszerek magasabb súllyal szerepelnek. Az áruházláncok felé nagy a szigor, komoly pénzbírságokat kockáztatnak, ha elmulasztanak eleget tenni a rendeletben foglaltaknak.

Így mérséklődtek az érintett élelmiszerek árai Az árrésstop első napjának végére több kimutatás készült el arról, melyik boltban mennyivel csökkent a rendelet hatálya alá tartozó termékeknek az ára. Az Origo saját helyszíni adatgyűjtése alapján számos érintett terméknél látni az árcsökkenést a Spar, a Penny, valamint a legnagyobb áruházláncnak számító Lidl esetében. Egy másik gyűjtésben pedig a GVH által működtetett Árfigyelőben látható árak változásait összegezték. Az online árfigyelőn megfigyelhetőknél hasonló tapasztalható, mint a boltokban: egyes termékeknél csekély mértékű az árcsökkenés mértéke, míg más termékek esetében olykor látványos az árzuhanás. Ezen a ponton fontos felidézni, hogy a rendelet által érintett 30 termékkör ennél jóval több terméket takar, melyek számos módon tovább csoportosíthatók, például az áruházláncok saját márkás termékeire és gyártói márkás termékekre, vagy épp kiszerelési nagyság szerint. Ennek azért van jelentősége, mert az árcsökkenés tényleges mértéke és annak érzékelése között eltérés lehet annak függvényében, hogy az adott termékkörön belül – például a tejtermékek esetében – melyik konkrét árucikket tekintjük. Egy kisebb kiszerelésű konkrét árucikk – egy 150 grammos tejföl – esetében, különösen, ha az saját márkás termék, elképzelhető, hogy forintban kifejezve nem tűnik jelentősnek az ár csökkenésének mértéke, pláne akkor, ha a konkrét termék az adott termékkategórián belül eleve az olcsóbb szegmensben jelent meg. Ettől még a százalékban kifejezett árcsökkenés mértéke jelentős lehet. Az árrésstop hatásainak, az árak mérséklődésében betöltött szerepét ezért egy átfogóbb, a konkrét termékekhez kevésbé kötött, és inkább a tipikus, sokféle módon kapható, de ugyanazt az árucikket jelentő termékféle árainak értékelése mutatja. Az első nap alapján természetesen még indokolatlan messzemenő következtetéseket levonni, de érdemes a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített táblázatot áttekinteni, mely egy általános képet mutatva foglalja össze, milyen mértékű volt az árak első napon tapasztalható mérséklődése az árak múlt héten látott mértékéhez képest. Érdemes figyelni arra, hogy az összehasonlítás okán az egységárak literre, illetve kilogrammra vonatkoztatva szerepelnek a táblázatban. Ezek a nagyobb kiszerelések nem csak az összehasonlítást teszik egyszerűbbé, hanem mind összegszerűségben, mind arányokban jobban mutatják az árrésstop árakra gyakorolt hatását. Ennek pedig a legfontosabb hozadéka, hogy több pénz marad a családoknál.

Árréskorlátozás hatásai – TOP 30 termék (*kilogramm, liter)

Forrás: NGM Az árrésstop 30 termékkategória mintegy 1000 termékét érinti, a hétfő esti adatok alapján ezeknek az élelmiszereknek az ára átlagosan 16 százalékkal csökkent – ezt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján közölte. A 16 százalékos átlagos csökkenés meghaladja a kormány várakozását, és mivel még vannak átárazások, az árcsökkenés még nagyobb is lehet. Az első tapasztalatok alapján sikeres a beavatkozás – jelentette ki. Kedden este tárgyal a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a beszállítókkal, akiket szintén arra kérnek, hogy önkéntesen vállalják áraik fixálását. Ha ezt nem teszik meg, akkor náluk is szabályozási eszközzel élnek – közölte Nagy Márton. Ezért szükségesek a mennyiségi korlátozások A kereskedők felkészültek az árrésstop bevezetésére, és eleget tettek a rendeletben előírt kötelezettségeiknek – mondta az Origónak Dr. Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára az első nap tapasztalatait értékelve. Az OKSZ tagszervezetei között szerepelnek azok a nagy magyarországi élelmiszerláncok, melyekre kiterjed a rendelet hatálya. A főtitkár szerint a rendelettel érintett élelmiszereken belül jelentős, mintegy 80 százalék azok aránya, melyeknél március 17-től árcsökkenés tapasztalható. A többi, kb. a teljes paletta 20 százalékát érintő élelmiszer esetében azért nem volt, vagy elhanyagolható mértékű volt az árcsökkenés, mert azok nem rendelkeztek jelentős árréssel, azaz eddig is 10 százalék alatt voltak.

Az árcsökkenés mértékéről szólva Dr. Kozák Tamás elmondta, hogy annak átlagos mértéke „meghaladja a 10 százalékhoz”. Azaz átlagosan 10 százalék, vagy ezt kis mértékben meghaladó volt a láncoknál az élelmiszerek árának mérséklése. A főtitkár szavai szerint az árrésstop első napjának értékelésekor az árak vizsgálatánál érdemes figyelembe venni azt is, hogy azok alakulására vagy épp árfigyelőben látható értékeire hatással lehettek a múlt héten bevezetett akciók is. Dr. Kozák Tamás ezzel összefüggésben úgy vélte, indokolt az, ha az egyes, az árrésstop árakra gyakorolt hatását felmérni célzó kimutatásokban szórásokkal találkozni, hiszen a forintban vagy százalékban kifejezett csökkenés függ a kiválasztott árucikktől, az üzlettől – más szóval az adatfelvétel körülményeitől, illetve a kiválasztott konkrét árucikkektől. Nagy különbség van az áruházláncok saját márkás termékek árai, illetve a gyártói márkák között, utóbbinál magasabb lehet az árrés, így akár az ármérséklődés is lehet látványosabb – hívta fel a figyelmet az imént korábban említett körülményre a főtitkár. Dr. Kozák Tamás megerősítette: valóban vannak olyan élelmiszerek, ahol a mértékét tekintve nagyobb árcsökkenéssel találkozni. Az első árrésstoppos nap végének híre volt, hogy több nagy üzletlánc is mennyiségi korlátozásokat vezetett be egyes, a rendelkezéssel érintett termékekre. Kiderült, hogy ezek a korlátozások már március 17-től életbe léptek. a Lidl közlése szerint az árrésstoppal érintett termékekből nem lehet annak vásárolni, aki áfás számlát kér, azaz kisebb kereskedőket, illetve vendéglátással foglalkozó vevőket nem szolgálnak ki árrésstoppos termékekből;

a Spar üzleteiben az árstopos termékek közül a mérlegelést igénylőknél maximum 3 kilogrammot, egyéb esetekben pedig 10 darabot lehet vásárolni; ha az adott termék egy liternél vagy egy kilogrammnál nagyobb kiszerelésű, a határ 10 liter vagy 10 kilogramm;

a Tesco pedig mennyiségi korlátozást vezetett be: tejből 1 kartonnal, tejtermékekből (termékenként és terméktípusonként) 4 darabot lehet venni egy vásárlónak. Ezeket a korlátozásokat az áruházláncok már az első napon, március 17-étől életbe léptették. Dr. Kozák Tamás felhívta arra a figyelmet, az intézkedések célja az, hogy biztosítsák az érintett termékek elérhetőségét minden vásárló számára. Egyúttal eleget is tesznek a rendelet erre vonatkozó részének, az ugyanis előírásokat tartalmaz az árrésstoppal érintett termékek készleten tartására vonatkozóan. A főtitkár szerint ezzel elejét tudják venni annak, hogy például egy-egy viszonteladó, vagy vendéglátóhelyek által igényelt nagyobb mennyiségek miatt a fogyasztóknak ne jusson az olcsóbbá vált élelmiszerekből.

